Barticciotto no cree que Quinteros castigue a Falcón en Colo Colo: "No lo expulsan siempre"

Maximiliano Falcón estará fuera de Colo Colo por dos partidos tras su polémica expulsión ante Everton por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2023, y ahora espera por saber si se dará uno de los dos caminos que podrían borrarlo del Superclásico. Uno de ellos es un posible castigo de parte de Gustavo Quinteros al central, algo que no sucederá según Marcelo Barticciotto.

Peluca le tiró un pelotazo en la zona genital a un rival ruletero que estaba en el piso, y no solo le mostraron tarjeta roja sino que también el Tribunal de Disciplina le dio un castigo de dos fechas fuera. Esta situación habría desatado la furia del director técnico del Cacique, quien estudiaría sanciones para el defensa uruguayo de 25 años.

"No creo que Quinteros sancione a Falcón, no lo han expulsado muchas veces"

El histórico exjugador del Eterno Campeón, Marcelo Pablo Barticciotto, sacó la voz en el programa Al Aire Libre en Cooperativa respecto a este tema, y cuando le consultaron sobre si creía posible o no que el técnico argentino-boliviano sancione al zaguero charrúa no dudó en responder con todo, y con datos en mano.

"Yo no creo. El otro día estuve viendo las estadísticas, y Falcón lleva más de 120 partidos jugados en Colo Colo y no lo expulsaron muchas veces. No es que lo expulsan a cada rato, quizás tenga actitudes en los partidos con las que en definitiva camina por la cornisa, pero no es un jugador que lo expulsen a cada rato", lanzó de entrada.

Tras eso, el "7 del pueblo" sigue con su férrea defensa al defensa nacido en Paysandú. "No es un jugador que no es confiable, entonces yo no sé, a mí me costaría entender que Quinteros decida sacarlo del equipo como un castigo", apuntó Barti.

"Entiendo que no le habrá caído bien, y a los técnicos sin duda no les gusta que los jugadores tengan actitudes así y sobre todo que se hagan expulsar de forma tan tonta, pero no creo que lo saque", concluyó Marcelo Barticciotto.