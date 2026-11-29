El delantero chileno jugó los últimos 20 minutos en la nueva derrota de su equipo ante Hull City, que se hunde en el fondo de la clasificación del fútbol inglés.

Si en estos momentos existe un equipo que está peor que el Manchester United en esta temporada, no hace falta salir de Inglaterra. Es que el Crystal Palace donde milita el delantero chileno Darío Osorio, se mantiene una semana más como el colista de la Premier League.

Las Águilas recibían en Selhurst Park a Hull City, con el ex Midtjylland desde el banco de suplentes, y el equipo que dirige el danés Thomas Frank no encuentra el rumbo. Cada partido juega peor y ante equipos necesitados de sumar como el rival de esta ocasión, sucumbe.

Oliver McBurnie (38′) y Sorba Thomas (48′) pusieron un 2-0 a favor del Hull City, que obligó a la inclusión de Darío Osorio desde el minuto 70 en reemplazo del irrelevante Dwight McNeil. Su rebeldía no fue suficiente para emprender la remontada.

Peor aún, Crystal Palace recibió el golpe definitivo en los 80′ cuando Regan Slater puso el 3-0. Pese a los descuentos de Jørgen Strand Larsen (90′, 90+5′), se mantiene como los exclusivos colistas de la Premier League con apenas siete puntos en 12 jornadas, con nueve derrotas y 30 goles en contra.

Los pobres números de Osorio en Crystal Palace

Pese a que llegó como uno de sus importantes refuerzos, en una operación por casi US$27 millones de dólares, la realidad es que el oriundo de Hijuelas no logra en los entrenamientos convencer a los dos técnicos que tuvo las Águilas esta temporada para ser titular.

Con su participación ante Hull City, Darío Osorio suma con Crystal Palace un total de 277 minutos en la cancha, sin registrar goles ni asistencias en 12 encuentros, de los cuales sólo fue titular en dos, ambos por la Copa de la Liga. Así está dificil.

Para peor, el próximo encuentro del equipo del chileno no será sencillo, pues por la jornada 13 de Premier League, este miércoles 2 de diciembre, visitarán al Chelsea en Stamford Bridge, a partir de las 16:30 horas.

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En síntesis