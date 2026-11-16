Jürgen Klopp destruye a Gianni Infantino y exige su salida de la FIFA: “Peor que Blatter”

El entrenador de la selección de Alemania no se guardó nada en la antesala al partido clave ante Países Bajos por la Nations League.

Un partido clave se jugará este lunes desde las 16:45 horas de Chile, porque Alemania sale a buscar la clasificación a la segunda ronda de la UEFA Nations League ante Países Bajos.

El conjunto neerlandés lidera el Grupo B con 11 puntos, sobre los germanos (8), Grecia (8) y Serbia (0), por ende el duelo que se disputará en el estadio Olímpico de Berlín asoma como fundamental.

En la antesala al encuentro habló el seleccionador de los alemanes, Jürgen Klopp, quien no sólo se dio tiempo de hablar del partido, sino que aprovechó para cuestionar la gestión de Gianni Infantino en la FIFA y pide su salida.

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Jürgen Klopp dice que Infantino es peor que Blatter

Como es habitual, al ex entrenador de Liverpool no le tembló la voz y la alzó, para criticar la gestión del dirigente suizo. Incluso, asegura que debería dejar el cargo.

“Creo que, a estas alturas, la opinión general es que un cambio tendría mucho sentido”, dijo sobre una eventual partida de Infantino de la presidencia de la FIFA.

“No pensábamos que la situación pudiera empeorar tras Josehp Blatter, e (Infantino) se las apañó para conseguirlo“, agregó sin pelos en la lengua el alemán.

Jürgen Klopp en el entrenamiento de Alemania. Foto: REUTERS/Heiko Becker

Luego, Jürgen Klopp se refirió a la opción de que el francés Arsene Wenger tome el puesto de presidente de la FIFA, situación que está sonando muy fuerte en Europa en los últimos días.

“Hay que compaginar muchas cosas. Tengo curiosidad por ver qué pasa“, cerró el germano sobre la opción del francés.

En síntesis

Jürgen Klopp , técnico de Alemania , pidió la salida de Gianni Infantino de la presidencia de la FIFA .

, técnico de , pidió la salida de de la presidencia de la . Alemania enfrentará a Países Bajos este lunes a las 16:45 horas por la UEFA Nations League .

enfrentará a este por la . Países Bajos lidera el Grupo B con 11 puntos, seguido por Alemania con 8 unidades.