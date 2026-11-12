El Toby aseguró que el atacante antofagastino se ganó la opción de seguir en el Cacique luego de anotar el gol del título en Chillán.

Colo Colo debe tomar decisiones importantes ahora que la estrella 35 se hizo por fin realidad. Los albos ya están pensando en lo que será el 2027, donde le objetivos es revalidar lo logrado en esta temporada y ser competitivos en la Copa Libertadores.

En ese sentido, la conformación del plantel será clave, sobre todo pensando en las renovaciones. Y hay un jugador que supo ser un verdadero héroe en Chillán que sin lugar a duda será protagonista: Marcos Boados.

El autor del gol del título ante Ñublense finaliza su contrato con los albos ahora en diciembre, razón por la cual debe firmar un nuevo vínculo para seguir ligado al club. Si lo hace, completará once temporadas con la camiseta del Popular.

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Piden que Colo Colo le renueve a Marcos Bolados

Uno que alzó la voz al respecto fue Marcelo Vega, quien en el programa ‘A Veces Hablamos de Fútbol’ en PicadoTV declaró que “no es fácil volver de una lesión tan grave, poder girar como lo hace él o tirarse al piso como lo hizo para el gol. No es fácil. Muchas veces hay un temor, pero ahí estuvo la valentía de él y buscó con todo”.

“Marcos Bolados está en los momentos justos, en los momentos más especiales y complicados. La gente lo entiende así. Yo siento que es un buen jugador, estando al 100% futbolísticamente”, agregó el Toby.

Marcos Bolados finaliza su contrato con Colo Colo en diciembre. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Vega sostuvo que “es un tipo que se adapta muy bien, pero por donde mejor juega es por el lado derecho, donde gira bien y saca buenos centros. Eso lo tiene él. Hoy no es fácil ver jugadores encaradores. Bolados estando bien y por lo que ha hecho, renueva. Ya es parte del club y la historia, se ha ganado la posibilidad de seguir en el club, sigue siendo un buen jugador”.

Por culpa de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero Bolados apenas ha jugado nueve partidos en este 2026, siendo cinco por la Copa Chile y cuatro por la Liga de Primera. Ha convertido dos goles y dado una asistencia en 331 minutos de acción.

En total con los albos desde 2016 ha disputado 247 compromisos con 36 goles y 33 asistencias. Con el Cacique atacante de 30 años ha ganado cuatro títulos de Primera División, cuatro Copas Chile y tres Supercopa.

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En síntesis