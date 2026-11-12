Los albos tendrán su primer duelo como los campeones del país, donde prometen llevarle la copa a los hinchas en el sur.

Colo Colo sigue con los festejos luego de levantar el título de campeón en la Liga de Primera 2026, por lo mismo se prepara para estrenar la corona ante sus hinchas.

Todo porque este viernes jugará un amistoso ante Racing en el estadio Bicentenario Ester Roa Rebolledo, donde mostrará nuevamente el trofeo como el monarca del país.

Así al menos lo detalló el sitio Dalealbo, quienes destacan que el cuadro popular nuevamente dará la vuelta olímpica, para disfrutar el momento con sus seguidores.

El partido entre Colo Colo y Racing se podrá ver a través de Disney+.

Colo Colo seguirá de fiesta en Concepción. Foto: Andrés Pina/Photosport

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Colo Colo celebrará el titulo en Concepción

Colo Colo se mantiene de fiesta el fin de semana, donde aprovecharán de jugar un partido amistoso, teniendo en cuenta de que no se juega en el torneo por ser fecha FIFA.

En ese sentido, habrá un amistoso ante Racing, de manera de lucir la copa que acaban de levantar, donde está confirmado que la llevarán a Concepción para que la vean los hinchas.

“El Huemul de Plata viajará con la delegación colocolina y estará presente en el recinto penquista, para que así los hinchas que asistan a este amistoso puedan disfrutar de una vuelta olímpica con el plantel campeón”, explican.

Las entradas para el amistoso

El amistoso de Colo Colo ante Racing está programado para el 13 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo, donde las galerías están prácticamente agotadas.