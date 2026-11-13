Braulio Jatar Alonso, jurista que representa al afectado por el choque del jugador del Cacique en estado de ebriedad, reveló el complejo estado de su cliente.

Leandro Hernández protagonizó un feo accidente automovilístico que manchó en parte la consagración de Colo Colo en Chillán. El atacante albo de 22 años iba en estado de ebriedad y tuvo que ver detenido como sus compañeros daban la vuelta olímpica el pasado domingo.

Han pasado varios días de ese lamentable hecho y Braulio Jatar Alonso, abogado de la víctima del choque, lanzó duras acusaciones contra el jugador y el club por todavía no contactar a su cliente.

Además, el jurista reveló el complejo estado de la víctima tras el choque, asegurando que tiene todavía varias costillas fracturadas y una operación pendiente en la zona del pulmón.

ver también Aníbal Mosa confirma castigo a Leandro Hernández tras choque: “Va a tener que pagar”

Dura acusación contra Leandro Hernández y Colo Colo

El abobado declaró en sus redes sociales que “tiene traumas en todo el cuerpo, varias costillas fracturadas, tiene una intervención pendiente del pulmón. A la hora en que lo visité, no había sido contactado por ninguna autoridad de Colo Colo por su estado de salud ni si requería alguna ayuda. Tampoco el jugador”.

“Hemos visto videos de autoridades de Colo Colo hablando del resarcimiento del vehículo (de Leandro Hernández), que es propiedad de un patrocinante, y al propio jugador recibiendo medalla de reconocimiento. Aspiramos a que estas instituciones deportivas den ejemplo, y no se hace cuando no se asumen las responsabilidades”, agregó.

Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, fue formalizado por manejar en estado de ebriedad. | Foto: Photosport.

Para cerrar, Jatar Alonso afirmó que “vamos a llevar esto a las autoridades y hasta sus últimas consecuencias. He recibido llamada del abogado que representa al jugador y estamos dispuestos a conversar, pero esto pasa por la dignidad. Hasta ahora, el maltrato a la dignidad de nuestro representado nos obliga a tomar nota”.

Hay que destacar que luego de la audiencia el canterano albo quedó con arraigo nacional, firma mensual y con la licencia de conducir suspendido.

ver también Aseguran que Colo Colo evalúa que Leandro Hernández no juegue más esta temporada

En síntesis