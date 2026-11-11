Los albos quieren tomar fuertes medidas tras protagonizar un accidente en estado de ebriedad, con una gran sanción.

La previa de la obtención de la estrella 35 estuvo marcada por algo fuera de la cancha en Colo Colo, donde el delantero Leandro Hernández fue formalizado tras un choque en estado de ebriedad.

Fue en la madrugada del domingo, en la comuna de Providencia, donde el delantero formado en los albos se saltó una luz roja, impactando otro vehículo, donde las autoridades policiales confirmaron que marcó 1,2 en el alcotest.

Una situación que no dejó a nadie conforme a los albos en la interna, donde ya se habla del castigo que recibirá el atacante en el estadio Monumental y que pudo ver cerrada su temporada.

Leandro Hernánde fue formalizado mientras Colo Colo era campeón. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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El brígido castigo para Leandro Hernández

Más allá de que Colo Colo se coronó como campeón en la Liga de Primera 2026, todavía le quedan partidos por disputar, al menos tres por el torneo y dos en Copa Chile, que se podrían extender a tres si llegan a la final de la competencia.

Por lo mismo, según una información que puso sobre la mesa el periodista Rodrigo López, de DSports, ya hay un posible tirón de orejas en lo futbolístico para Leandro Hernández.

“Lo que me decían es que se está evaluando es que no juegue más este año”, explicó en el programa “De Fútbol Se Habla” de la señal internacional, lo que sorprendió a los panelistas.

Fernando Ortiz y Aníbal Mosa habían confirmado que hablarían fuerte con Hernández tras protagonizar el choque, lo que ahora llevaría un castigo por su situación.