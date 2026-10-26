El chileno jugó los últimos 10 minutos, pero dio que hablar cuando se mandó una jugada al estilo Riquelme que encendió los ánimos.

Una importantísima victoria consiguió este domingo Boca Juniors, al vencer como visitante por 1-0 a Independiente, con un solitario gol del defensor revelación, Facundo Herrera.

Pero hay una jugada que dejó maravillados a los hinchas del Xeneize y que tiene a todos hablando en Argentina, que tiene como protagonista al chileno Carlos Palacios.

Porque en una actitud que comparan a la de Juan Román Riquelme (actual presidente), se mandó una jugada para dejar en el suelo a la defensa del cuadro local: “La dormí”.

Carlos Palacios fue bajado tras su lujo ante Independiente.

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Carlos Palacios se gana aplausos en Boca

Carlos Palacios hizo ingreso al minuto 80 en el clásico en el estadio Libertadores de América, cuando el marcador todavía estaba igualado sin goles en el fútbol de Argentina.

Si bien cuando quedaban dos para el final reglamentario vino el tanto de Herrera, que hizo celebrar a los Xeneizes, el lujito llegaría en los descuentos, con una Joya como en el patio de su casa.

Agarró la pelota en la esquina del corner y comenzó a sacarse defensores, que no podían ni bajarlo. Pero cuando todos pensaban que se iría en rumbo al arco rival, decidió devolverse para seguir con su entretención.

Fue el momento en que fue bajado, pero en vez de quedar en el suelo, muy en su estilo, les sacó en cara a los jugadores de Independiente su movimiento: “La dormí”.

Mira la jugada: