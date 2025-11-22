Más que en el presente, la Selección Chilena espera alegrías en el futuro. Para ello, sigue muy de cerca la decisión de la Conmebol, que está definiendo la forma de clasificar al Mundial de 2030.

Se habló de una Nations League que permitiría que las selecciones clasificadas por ser sedes, es decir Argentina, Uruguay y Paraguay, pudiesen tener cierto ruedo de cara a la cita planetaria.

No obstante, no hay consenso. Peor, ni siquiera se sabe muy bien qué se hará con las Eliminatorias para el Mundial 2030. El debate está abierto y todavía hay posibilidades que las cosas queden tal cual son.

Explican las posiciones dentro de la Conmebol

Ante el gran dilema, queda tiempo aún para resolver cómo será estructurada la próxima Eliminatoria. Para ello, se espera un feroz debate entre las federaciones que componen la Conmebol.

El que lo explicó fue el periodista argentino Juan José Buscalia. “La FIFA le dijo a las 10 selecciones que ellas tomen la decisión sobre qué va a pasar con los tres países que van a coparticipar en la organización del Mundial. Si se clasifican por ser locales, habrá que debatir, porque hay muchos intereses cruzados. ¿Por qué? Porque si a las 10 selecciones le sacas tres, te quedan siete y hoy Sudamérica tiene seis puestos y medio de clasificación. Sería jugar una Eliminatoria para depurar quién va al repechaje. No tiene sentido“, enfatizó el trasandino.

“Si como resultado de eso nace una Liga de Naciones, donde juegan las diez selecciones, ahí hay diferentes posturas. Hay algunos a favor, pero otros no, porque si a las federaciones les sacas las Eliminatorias, les sacas su principal fuente de ingreso”, agregó.

“Los derechos de televisión y la taquilla de Eliminatorias son los principales sostenes para los períodos de cuatro año entre mundiales. Por lo tanto, hay varias federaciones que no están de acuerdo con que se deje en desuso el formato de Eliminatorias. Tampoco que participen los que ya están clasificados. Habrá un gran debate”, cerró Juan José Buscalia.

¿Desde cuándo se juega la UEFA Nations League en Europa y en qué consiste?

La UEFA Nations League se juega desde la temporada 2018-2019, cuando la competición se creó para reemplazar amistosos por partidos competitivos entre selecciones europeas.

Junto con esto, la Nations League otorga la oportunidad de clasificar al Mundial a selecciones que quedaron bien clasificadas en el torneo. Específicamente, da cupos para el repechaje europeo, que cuenta con 16 selecciones compitiendo y cuatro cupos. El caso de Suecia es emblemático, porque aún terminando última de su grupo en las Eliminatorias de la UEFA, tendrá la posibilidad de ir a la cita mundialista, debido a su bien desempeño en, precisamente, la Nations League.