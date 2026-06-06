Tiane Endler se rompe tras eliminación de Chile del Mundial: “Duele mucho”

La arquera y capitana de la Roja se mostró muy dolida tras la derrota ante Ecuador, que las deja sin opciones de acceder al repechaje.

Un nuevo fracaso se suma a la larga lista de reveses que tiene la gestión de Pablo Milad en la ANFP. La selección chilena femenina quedó eliminada del Mundial de 2027, tras una fea derrota ante Ecuador.

El equipo de Luis Mena sintió la presión de jugar en el estadio Nacional y cayó por 2-1, por lo que quedó sin ninguna chance de acceder al repechaje que da un cupo para la Copa del Mundo de Brasil 2027.

Luego de la derrota alzó la voz la líder y capitana del equipo, Tiane Endler, quien reconoció que les duele lo que ocurrió en Ñuñoa y se lamente por la derrota dura ante las ecuatorianas.

“Duele mucho no cumplir el objetivo, nos merecíamos un poquito más. Duele porque tuvimos un marco de público súper lindo, con la gente gritando todo el partido. Es una pena terminar de esta forma la Liga de Naciones”, dijo la golera del Lyon casi entre lágrimas.

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Tiane Endler se lamenta por la fea derrota de Chile ante Ecuador

La reconocida e histórica portera indicó que hacen una autocrítica por el fracaso consumado en el Nacional, resultado que no estaba en los libros de nadie.

“Somos las primeras en hacer una autocrítica y analizar lo que pasó, las primeras que nos duele no seguir en carrera. Hicimos lo que pudimos, nos entregamos al 100%. Lamentablemente, no logramos nuestro objetivo”, comentó Endler.

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Chile queda afuera de otro Mundial, ahora el femenino. Foto: Andres Pina/Photosport

“Es un formato duro, de mucho viaje y desgaste en poco tiempo. Quizá no logramos adaptarnos y manejar mejor los partidos, sabiendo que cada punto cuenta. Los arbitrajes estuvieron muy duros con nosotras, nos cobraron penales en casi todos los partidos. Hubo situaciones raras en el área hoy, pero el formato es el que es y más justo que una Copa América, pero no nos fue bien”, agregó.

Por último, Tiane Endler habló de la presión sicológica que ha cargado durante toda la temporada y que les afectó en el partido de este viernes ante el equipo de Ecuador.

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“Ha sido un año muy duro. A pesar de cumplir los objetivos con el club, ha sido un año durísimo a nivel psicológico. Duele no cumplir acá“, cerró.

En síntesis

La selección chilena femenina quedó eliminada del Mundial de Brasil 2027 tras perder ante Ecuador.

quedó eliminada del Mundial de Brasil 2027 tras perder ante Ecuador. El equipo dirigido por Luis Mena cayó por 2-1 en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

cayó por 2-1 en el Estadio Nacional de Ñuñoa. La capitana Tiane Endler lamentó la eliminación y criticó el arbitraje tras el partido.