La Roja será parte del insólito proyecto de la FIFA para agrupar a todas las asociaciones miembros en un evento. Se jugará en formato 8 contra 8 y sin descanso.

A falta de que la Selección Chilena juegue Mundiales a nivel adulto en hombres y mujeres, las categorías menores consiguen instalarse en la máxima cita planetaria. Así ocurrió con las escuadras Sub 17 y pasará en octubre con el equipo Sub 15.

La escuadra que dirige Jaime Rubilar formará parte del último invento de la FIFA para contentar a todas las asociaciones miembros, que es el inédito Mundial Sub 15 que reunirá a 211 equipos en más de mil partidos bajo un formato de ocho contra ocho.

De cara a esta cita planetaria que se disputará entre el sábado 24 y viernes 30 de octubre en Azerbaiyán, se confirmó que Chile será parte del Grupo E, donde ya conoce a sus rivales y la bizarra programación de encuentros, donde incluso tendrá que jugar hasta dos cotejos por día.

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Rivales y fixture de Chile en el Mundial Sub 15

La Roja debutará el sábado 24 de octubre, a partir de las 02:00 de la madrugada (en nuestro país) frente a España. Al día siguiente, el domingo 25, sostendrá dos duelos. Desde las 06:30 horas ante Kuwait y a las 13:45 horas contra Barbados.

Los últimos dos encuentros de la fase de grupos que tendrá Chile en el Mundial Sub 15 serán el lunes 26. Contra Congo a las 06:30 horas y Tayikistán desde las 13:45 horas. Posterior a ello, y en base a sus resultados, se definirán sus próximos rivales hasta el cierre del evento, el viernes 30.

El evento se desarrollará de forma anual recién a partir del 2028, pues se espera que la edición del 2027 sea exclusivamente para mujeres. Tras esta cita, ambos certámenes se jugarán cada 365 días. Es decir, nuestro país tendrá mundiales más seguido a nivel infantil.

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En síntesis