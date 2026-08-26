El presidente del organismo quiere hacer una mega fiesta del fútbol. El torneo ya tiene sede y fechas confirmadas.

Gianni Infantino sigue haciendo noticia por sus radicales decisiones al mando de la FIFA. El presidente del organismo ahora anunció que un Mundial juvenil tendrá el máximo de selecciones disputándolo, sin necesidad de clasificar antes.

“Este año organizaremos por primera vez en la FIFA una Copa Mundial sub-15, en la que podrán participar los 211 países miembros de la FIFA”, dijo recientemente. Esta será la primera edición del torneo y tiene a Azerbaiyán como anfitrión.

Esta Copa del Mundo se jugará entre el 22 al 31 de octubre de 2026, donde el plan de la FIFA apunta a que el 2027 sea solo femenino. Ya en 2028, “se invitará a todas las federaciones miembro a participar en dos competiciones distintas con sus respectivas selecciones sub-15 masculina y femenina”, dice el organismo.

Así prepara Infantino su última “locura” con un Mundial

El Mundial Sub 15 de este año tendrá 211 países, es decir, todas las selecciones miembros de la FIFA. Gianni Infantino anunció su plan y la idea es generar recursos para hacer una fiesta del fútbol, mientras sigue cuestionado por su gestión.

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“Será una fiesta para los jóvenes, donde más de 4000 niños jugarán fútbol juntos. Por eso necesitamos estos recursos —patrocinadores, cadenas de televisión— para reinvertir el 100 % de lo que generamos en el deporte y así lograr que el fútbol sea verdaderamente global y pueda llegar a todos los rincones del mundo”, dijo Infantino.

Para lo anterior, el plan de la FIFA es explotar comercialmente este mega torneo juvenil. Según informa Sport, “la referencia era la Little League World Series, el popular torneo internacional de béisbol para niños, que cada verano cuenta con una gran cobertura televisiva en Estados Unidos”.

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Mientras tanto, este miércoles la Federación Italiana de Fútbol anunció el retiro de su apoyo a la reelección de Gianni Infantino como Presidente de la FIFA. Se suman así a Inglaterra, Escocia, Dinamarca y Nueva Zelanda.