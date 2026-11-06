Arturo Vidal es el futbolista chileno que más veces ha sido campeón en la historia, marca que espera acrecentar este 2026 y quedar al borde del top 40 mundial.

La carrera de Arturo Vidal está plagada de éxitos. Es un ganador nato, con una mentalidad que lo llevó a triunfar en los mejores clubes del mundo. Un libro que a los 39 años sigue escribiendo.

Con Colo Colo tiene la oportunidad de alcanzar esta temporada dos títulos más. El Campeonato Nacional, el premio gordo, lo tiene al alcance de la mano y lo conseguirá si el Cacique le gana el domingo a Ñublense. Sería la quinta vez que gana la liga en Chile.

También puede sumar un trofeo que jamás ha levantado: el de la Copa Chile. Los albos están en semifinales, donde deben enfrentar a O’Higgins, en una llave que aún no tiene fecha definida.

Vidal celebra un título en Flamengo

Vidal rozaría los 30 títulos

Actualmente Arturo Vidal tiene 27 títulos en su palmarés, por lo que es posible que quede al borde la marca de las 30 vuelta olímpicas. Récord total para un futbolista nacional.

Sería, por masacre, el jugador chileno más ganador en la historia. Alexis Sánchez y Claudio Bravo lo siguen, aunque están muy lejos: ambos cuentan con 21 estrellas.

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Para hacerse una idea de lo espectacular que es el King, hay que considerar que el top 40 mundial tiene a futbolistas con 30 títulos, como los españoles Dani Carvajal y Nacho Fernández. El chileno quedaría a un paso de ese selecto grupo.

El listado lo encabeza el argentinos Lionel Messi, con 47 copas en su historia, seguido de los brasileños Marquinhos (44) y Dani Alves (43).

Todos los títulos de Arturo Vidal

2 Copa América

4 Campeonatos Nacionales de Chile

1 Supercopa de Chile

5 Serie A de Italia

2 Copa Italia

3 Supercopa de Italia

3 Bundesliga de Alemania

1 Copa de Alemania

2 Supercopa Alemania

1 Liga de España

1 Supercopa de España

1 Copa de Brasil

1 Copa Libertadores