Radicado en la región de Valparaíso y siempre atento al acontecer nacional, querido comunicador deja un legado en radios y distintos medios.

Pesar en el mundo del periodismo nacional y también en el fútbol chileno. Un querido comunicador nacional falleció a los 79 años y las muestras de afecto a su memoria no tardaron en llegar: se trata de Salvador Schwartzmann.

El icónico periodista nacional trabajó principalmente en Radio Bío Bío, donde por casi 30 años ejerció como Director de Prensa. Además, era popular por sus rápidos tuits en toda materia nacional.

“Salvador Schwartzmann trabajó también en los diarios Color, El Sur y Crónica de Concepción, en Canal 9 y en Revista Nos, además de ejercer la docencia en la Universidad del Desarrollo, donde dejó una marca indeleble en sus alumnos”, destacó su casa radial.

Su apego al fútbol y agilidad con las noticias diarias

Pesar por la muerte de Salvador Schwartzmann, quien a sus 79 años falleció en Papudo, donde se encontraba radicado en la Región de Valparaíso. Radio Bío Bío fue su gran casa periodística, donde en el aniversario 50° del medio dejó sabrosas frases.

Uno de los periodistas y tuiteros más populares era el fallecido comunicador.

“Yo disfruto de lo que hago y lo disfruto a concho, o sea, me encanta lo que hago. Lo que más me cae mal es salir de vacaciones… Porque en realidad me obligan a salir de vacaciones”, dijo en Radio Bío Bío.

También tuvo lazos con el fútbol. Durante la semana, Schwartzmann estuvo atento al teclado siguiendo el Balón de Oro ganado por Harry Kane, además de la suerte de Vozinha en la premiación de Londres.

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Eso sí, su último tuit fue dedicado al ministro del Interior Claudio Alvarado y su comanetado viaje en vuelo privado a República Dominicana. Lo cierto es que Salvador Schwartzmann se fue en su ley, siempre ligado al periodismo.

Sus últimos tuits:

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