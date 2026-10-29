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Liga de Primera

Teletón condiciona tramo final en Liga de Primera: Programación de la jornada 27

La cruzada solidaria que se realizará el 6 y 7 de noviembre obliga a la ANFP a realizar movimientos en la calendarización de la próxima fecha.

Por Alfonso Zúñiga

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La Teletón provoca cambios en jornada 27 en Liga de Primera.
© Photosport/Aton ChileLa Teletón provoca cambios en jornada 27 en Liga de Primera.

En pleno tramo final de la temporada 2026, la Liga de Primera vivirá la próxima semana una contingencia particular. El desarrollo de la jornada 27 del Campeonato Nacional se topará con la principal cruzada solidaria del país, como es la Teletón.

La jornada que comenzará la noche del viernes 6 de noviembre y concluirá el sábado 7 con un gran evento musical en el Estadio Nacional, obliga a la ANFP a realizar movimientos en la calendarización, y también a la Universidad de Chile a buscar recinto para su duelo como local ante Cobresal.

La 27° fecha de Liga de Primera arrancará el jueves 5 en la Región del Biobío, no tendrá juegos al día siguiente por la Teletón. Para el sábado habrá dos encuentros fuera de Santiago, para darle continuidad al torneo entre el domingo 8 y lunes 9.

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Por la Teletón: Así se jugará la próxima fecha en Liga de Primera

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

  • Universidad de Concepción vs. O’Higgins / 20:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

  • Deportes La Serena vs. Palestino / 15:00 horas / Estadio La Portada
  • Everton vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • Audax Italiano vs. Coquimbo Unido / 12:30 horas / Estadio Bicentenario de La Florida
  • Ñublense vs. Colo Colo / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán
  • Unión La Calera vs. Huachipato / 17:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán Nazar
  • Universidad Católica vs. Deportes Limache / 20:00 horas / Claro Arena

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

  • Universidad de Chile vs. Cobresal / 20:00 horas / Estadio por confirmar

En síntesis

  • La jornada 27 de la Liga de Primera sufrirá cambios en su programación por la Teletón 2026.
  • El evento solidario obligará a Universidad de Chile a buscar otro recinto para recibir a Cobresal.
  • La fecha arrancará el jueves 5, no habrá duelos el viernes y seguirá entre sábado y lunes.
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