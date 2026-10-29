La cruzada solidaria que se realizará el 6 y 7 de noviembre obliga a la ANFP a realizar movimientos en la calendarización de la próxima fecha.

En pleno tramo final de la temporada 2026, la Liga de Primera vivirá la próxima semana una contingencia particular. El desarrollo de la jornada 27 del Campeonato Nacional se topará con la principal cruzada solidaria del país, como es la Teletón.

La jornada que comenzará la noche del viernes 6 de noviembre y concluirá el sábado 7 con un gran evento musical en el Estadio Nacional, obliga a la ANFP a realizar movimientos en la calendarización, y también a la Universidad de Chile a buscar recinto para su duelo como local ante Cobresal.

La 27° fecha de Liga de Primera arrancará el jueves 5 en la Región del Biobío, no tendrá juegos al día siguiente por la Teletón. Para el sábado habrá dos encuentros fuera de Santiago, para darle continuidad al torneo entre el domingo 8 y lunes 9.

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Por la Teletón: Así se jugará la próxima fecha en Liga de Primera

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

Universidad de Concepción vs. O’Higgins / 20:00 horas / Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

Deportes La Serena vs. Palestino / 15:00 horas / Estadio La Portada

Everton vs. Deportes Concepción / 17:30 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

Audax Italiano vs. Coquimbo Unido / 12:30 horas / Estadio Bicentenario de La Florida

Ñublense vs. Colo Colo / 15:00 horas / Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán

Unión La Calera vs. Huachipato / 17:30 horas / Estadio Nicolás Chahuán Nazar

Universidad Católica vs. Deportes Limache / 20:00 horas / Claro Arena

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

Universidad de Chile vs. Cobresal / 20:00 horas / Estadio por confirmar

En síntesis