Cristián Díaz disputó su primer partido desde el once inicial y se trasformó en uno de los más destacados del Cacique. Lo que contó con el especial apoyo de su familia.

Colo Colo superó a Universidad Católica de principio a fin y se quedó con el clásico en el Estadio Monumental. Con triplete de Maxi Romero, el Cacique aplastó a los cruzados por 3-0 y extiende su racha para enaltecer la conquista de la estrella 35.

Pero en está presentación también destacó la aparición del arranque de Cristián Díaz. El volante de 18 años aprovechó la ausencia de Arturo Vidal y le ganó la pulsada a jugadores como Tomás Alarcón.

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El joven canterano se alzó de titular y no desentonó. Disputó todo el partido, llegó a sumar 7,1 de nota en Sofascore y concretó un 87% de precisión en el medio campo.

“Sus intervenciones no se limitaron a la primera fase de construcción, sino que también consiguió adelantarse para ofrecer continuidad a la circulación y conectar con los compañeros ubicados en campo rival”, agregó la cuenta Scouten especializada en análisis de jugadores.

📹🇨🇱 | CRISTIÁN DÍAZ (08') vs UNIVERSIDAD CATÓLICA Liga de Primera - J28 Centrocampista que compartió el mediocampo con VF Méndez, asumiendo responsabilidades en la organización y progresión de los ataques. Sus intervenciones no se limitaron a la primera fase de construcción, sino que también consiguió adelantarse para ofrecer continuidad a la circulación y conectar con los compañeros ubicados en campo rival. Se mostró participativo en la distribución, con capacidad para resolver bajo presión y variar los recursos de golpeo según las necesidades de cada acción. Su movilidad también le permitió ofrecer alternativas de pase en diferentes sectores, tanto para facilitar la salida como para encontrar conexiones por dentro. En fase defensiva mostró predisposición para reaccionar tras pérdida y saltar sobre el poseedor, intentando condicionar su siguiente intervención. Sin embargo, cuando la situación exigía interpretar movimientos rivales y proteger los espacios interiores, tuvo mayores dificultades para identificar y cerrar líneas de pase, ahí es donde presenta mayor margen de mejora. Su respuesta defensiva parece estar más asociada a la intervención directa sobre el balón que a la anticipación y protección de los espacios. — Scouten (@ScoutenFootball) November 23, 2026

Por lo mismo se transformó en uno de los más ovacionados. Es que con tan solo siete partidos oficiales con el primer equipo, ya empieza a asomar como una de las gratas sorpresas de la cantera y que pide camiseta para el 2027.

Familia de Cristián Díaz emocionada con primer clásico

Una gran presentación que se celebró el doble. En especial porque Cristián Díaz contó con el apoyo de su familia que llegó al Estadio Monumental para decir presente en su primer clásico.

“Estamos muy contentos por su momento. Estoy muy orgullosa que después de tanto tiempo pueda lograr sus sueños. Ha sido solo sacrificio de él”, reconoció Nicole a Sintonía Alba.

Cristián Díaz ya lleva siete partidos en Colo Colo en este 2026

La madre de Díaz incluso recalcó que uno de sus consejos es que siga aprovechando cada oportunidad que ha recibido de Fernando Ortiz.

“Como le digo en cada partido, tiene que darlo todo. Tiene que jugar como él sabe. Que todo este sacrificio tiene recompensa”, cerró emocionada.