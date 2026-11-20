La temporada en el fútbol chileno comienza a entrar en sus últimos partidos que serán de varias definiciones, como lo que pasará con la Copa Chile, donde hay opción de un Superclásico.

Con Colo Colo y Universidad de Chile en semifinales, en la ANFP deben comenzar a planificar un posible choque entre los dos grandes del país, pese a que primero los albos deben vencer a O’Higgins y los azules al vencedor de Coquimbo o La Calera.

Pese a esto, Pablo Milad cree que, de jugarse este duelo, lo ideal es en el Estadio Nacional, pero advierte: “Queremos que se recupere, por el legado que dejó el Mundial, con una cancha híbrida que hoy prácticamente ya no existe.

Milad asegura que la cancha seguirá mala en el Nacional. Foto: Andres Pina/Photosport

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La advertencia con el Nacional: “La cancha híbrida prácticamente ya no existe”

Pablo Milad sigue en el mando de la ANFP hasta final de año, por lo mismo adelanta que ya se trabaja en una eventual final con Superclásico en la Copa Chile.

“No es oficial lo que les voy a comentar, pero estamos viendo que pueda terminar entre el 13 y el 19 de diciembre con la final de la Copa Chile. Si eventualmente se da una final entre Colo Colo y Universidad de Chile, nosotros ya tenemos la organización de ese partido, estamos viendo todos los pros y los contras”, explicó.

En ese escenario, vuelve a poner el Estadio Nacional como una carta principal, dejando en segundo lugar a Concepción: “Queremos que se recupere, por el legado que dejó el Mundial, con una cancha híbrida que hoy prácticamente ya no existe. Me parece triste para el fútbol, porque el legado fue del fútbol, fue de un Mundial exitoso y que recibió muchas felicitaciones internacionales. Además, tuvimos cero faltas con Contraloría, cero faltas con el IND y con la FIFA. Eso también habla muy bien de la organización”.

“Esperemos primero que se recupere. Si no, vamos a tener que ver otro estadio. En un principio podría ser, tenemos fe en que se puede recuperar, no como estaba para el Mundial, pero sí podría llegar a un nivel en que se pueda jugar fútbol bien, sin riesgo para los jugadores. Igualmente estamos viendo un plan B. Todavía no te puedo decir nada. A lo mejor no va a tener la capacidad que puede albergar el Estadio Nacional, pero puede ser otro estadio de menor capacidad, dando prioridad a los abonados de cada una de las instituciones”, finalizó.