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¿También lo busca Colo Colo? La otra joya de Wanderers que llama la atención en el mercado de fichajes

Además de Cristóbal Ponce hay otro jugador que fue campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con los caturros que está siendo seguido.

Por Patricio Echagüe

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El equipo Sub 20 de Wanderers está haciendo ruido en el mercado chileno.
© Photosport.El equipo Sub 20 de Wanderers está haciendo ruido en el mercado chileno.

El equipo de Santiago Wanderers campeón de la Copa Libertadores Sub 20 está generando bastante interés pensando en el mercado de fichajes que se viene. Sin ir más lejos, una de sus figuras como Cristóbal Ponce es seguido por Colo Colo para el 2027.

No obstante, el volante no es el único jugador caturro que está siendo seguido gracias a su buen rendimiento, ya que hay un defensor que también ha recibido consultas sobre su situación contractual.

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El juvenil de Santiago Wanderers que ya recibe ofertas

De acuerdo a información entregada por el sitio Al Aire Libre, el defensor Cristopher Valenzuela ha sido protagonista de varias tratativas para ver algún posible fichaje pensando en la próxima temporada.

Con apenas 18 años en el cuerpo, este defensor central en esta temporada 2026 con el primer equipo de los porteños ha jugado un total de 21 compromisos, siendo 18 por la Liga de Acenso y tres en la Copa Chile. Suma un gol y una asistencia en 1711 minutos de acción.

Cristopher Valenzuela ya es un titular bastante consagrado en el primer equipo de Santiago Wanderers. | Foto: Photosport.

Cristopher Valenzuela ya es un titular bastante consagrado en el primer equipo de Santiago Wanderers. | Foto: Photosport.

Hay que destacar que Valenzuela es uno de los 15 jugadores que gritó campeón en la Copa Libertadores Sub 20 y que enfrentó a Real Madrid en la Copa Intercontinental que ya tiene contrato profesional.

Así las cosas, cualquier club que quiera quedarse con sus servicios debe negociar directamente con Santiago Wanderers para ver un traspaso.

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En síntesis

  • Cristopher Valenzuela despierta interés en diversos clubes tras su campaña en Santiago Wanderers.
  • Cristopher Valenzuela suma un gol en 21 partidos jugados esta temporada 2026.
  • El defensor de 18 años tiene contrato profesional vigente con Santiago Wanderers.
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