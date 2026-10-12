El otrora goleador uruguayo quedó como agua para chocolate tras el empate del Juárez FC, que tuvo la asistencia del zurdo zaguero formado en Audax Italiano. Abreu dejó preocupados a todos los fanáticos de Xolos de Tijuana con su diagnóstico.

El Xolos de Tijuana que dirige el Loco Abreu le ganaba 1-0 al Juárez FC hasta que el chileno Daniel Piña tuvo una aparición fundamental para lograr el empate. El zurdo defensor de 24 años hizo un pivoteo excepcional dentro del área rival. Y puso la pelota en posición de gol.

Eso lo aprovechó completamente Rodrigo Dourado, quien sentenció el 1-1 definitivo en aquel duelo gracias a un cabezazo imposible para el golero José Antonio Rodríguez. Piña festejó con todo esa conquista del espigado centrocampista brasileño.

Todo lo contrario ocurrió en la banca del DT uruguayo Sebastián Abreu, un retirado trotamundos centrodelantero que en Chile jugó por Audax Italiano, Deportes Puerto Montt y Magallanes. “Las sensaciones es que se nos está dando la particularidad de que vamos ganando todos los primeros tiempos bien, tranquilos y solventes”, dijo.

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“Sin ningún inconveniente con el rival. En el segundo tiempo tenemos para matar. No matamos y los últimos 15 o 10 minutos sufrimos de más. Y nos empatan o nos ganan”, apuntó el charrúa. Tiene razón: el cuadro de Tijuana encadenó cuatro partidos sin victorias.

Sebastián Abreu en los Xolos de Tijuana disparó la preocupación de los hinchas. (Leopoldo Smith/Getty Images).

Fue entonces que lanzó una frase demasiado preocupante para todos los hinchas de los Xolos. “No me pregunten por qué, pero es un fantasma que está instalado hace tres años en el club. Y ahora me está sucediendo a mí. Habrá que ver bien de qué se trata”, lanzó el DT de 49 años.

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La asistencia de Daniel Piña en el FC Juárez deja al Loco Abreu apesadumbrado

Poco a poco, Daniel Piña se ha ganado a los hinchas del FC Juárez y un pivoteo suyo sirvió para amargar al Loco Abreu y a los Xolos de Tijuana. El estratego nacido en Minas sostuvo que “jugamos bien, con mucha tranquilidad, generamos chances y convertimos“.

“Tenemos ocasiones para lapidar al rival en el segundo tiempo, no lo hacemos. Y el contrario aprovecha las que tiene y queda la sensación para el que arranca a ver el partido desde el minuto 75 parece que Juárez dominó”, apuntó Sebastián Abreu.

El mundialista en Sudáfrica 2010, donde se hizo conocido por picar un penal ante Ghana que dio el paso a la Celeste a la semifinal del certamen, prosiguió. “Nos podrían haber ganado. Habrá que evaluar por qué se mantiene esa constante durante muchos años”, sentenció el Loco. Y está decidido a ahuyentar el fantasma que detectó.

Por el lado del DT del exzaguero de Audax Italiano, las conclusiones fueron más positivas más allá de que quedaron matemáticamente eliminados. “El fútbol a veces es injusto, pero lo que tenemos que hacer es no mirar para atrás. Más allá del trabajo nuestro de análisis, hay que mirar para adelante. Y eso es mirar corto para seguir mejorando”, afirmó Gustavo Lema, quien dirigió a Piña en los Tanos.

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