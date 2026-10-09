Equipo que tiene a Juvenal Olmos en la gerencia acusó falta grave de rival y exige los tres puntos que obligaron a tomar medidas en el torneo.

El fútbol chileno tiene nuevo escritoriazo en recta final del año, buscando puntos para pelear el título en este caso. Se trata del torneo de Tercera A, el cual define quienes subirán al profesionalismo de la Segunda División Profesional.

¿Qué paso ahora? La ANFA anunció la suspensión de la fecha de este fin de semana, luego de la acusación de Lautaro de Buin contra Municipal Puente Alto. Los denunciantes están en la parte alta de la tabla y en el último duelo ganaron los puentealtinos.

Luego de ese 2-1 contra los de Buin, el alegato cayó contra Municipal Puente Alto y Gilberto Moreno, ayudante técnico. Dicho funcionario estaba suspendido en el duelo del pasado septiembre, pero se le acusa de dar instrucciones al borde de la cancha.

La decisión en medio de la lucha por el título

Tras la denuncia de Lautaro de Buin, quienes acusan incluso con registros audiovisuales a Municipal Puente Alto, La ANFA suspendió la fecha 25 de la Tercera A. La acusación busca puntos para el equipo amarillo, en medio de su lucha por el título.

Según un escrito llegado a los clubes del torneo, la acción de esta nueva fecha se suspendió “debido a un recurso de reconsideración y/o apelación”. Ahí, el líder es Malleco Unido, con 50 puntos. Le sigue Lautaro de Buin (46), Quintero Unido (45) y Deportes Rancagua (41).

Con la idea de dar el salto y acercarse al título y ascenso directo, el equipo que tiene a Juvenal Olmos como gerente deportivo hizo noticia nuevamente en un caso que se resolverá en los escritorios. Eso sí, hay antecedentes que le dan la razón.

ver también “Experiencia y Liderazgo”: Lautaro de Buin revela los motivos para fichar a Juvenal Olmos

En caso de comprobarse la acusación contra Municipal Puente Alto, Lautaro de Buin tendría todas las de ganar. Es que en 2025 fue Colchagua CD quien realizó un reclamo igual contra el propio equipo amarillo, ganando la apelación y los tres puntos.