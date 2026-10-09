Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Nuevo escándalo en el fútbol chileno: suspenden fecha clave tras escritoriazo en lucha por el título

Equipo que tiene a Juvenal Olmos en la gerencia acusó falta grave de rival y exige los tres puntos que obligaron a tomar medidas en el torneo.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Siguen los casos de denuncias en nuestro fútbol, buscando rescatar puntos.
© Photosport.Siguen los casos de denuncias en nuestro fútbol, buscando rescatar puntos.

El fútbol chileno tiene nuevo escritoriazo en recta final del año, buscando puntos para pelear el título en este caso. Se trata del torneo de Tercera A, el cual define quienes subirán al profesionalismo de la Segunda División Profesional.

¿Qué paso ahora? La ANFA anunció la suspensión de la fecha de este fin de semana, luego de la acusación de Lautaro de Buin contra Municipal Puente Alto. Los denunciantes están en la parte alta de la tabla y en el último duelo ganaron los puentealtinos.

Luego de ese 2-1 contra los de Buin, el alegato cayó contra Municipal Puente Alto y Gilberto Moreno, ayudante técnico. Dicho funcionario estaba suspendido en el duelo del pasado septiembre, pero se le acusa de dar instrucciones al borde de la cancha.

La decisión en medio de la lucha por el título

Tras la denuncia de Lautaro de Buin, quienes acusan incluso con registros audiovisuales a Municipal Puente Alto, La ANFA suspendió la fecha 25 de la Tercera A. La acusación busca puntos para el equipo amarillo, en medio de su lucha por el título.

Según un escrito llegado a los clubes del torneo, la acción de esta nueva fecha se suspendió “debido a un recurso de reconsideración y/o apelación”. Ahí, el líder es Malleco Unido, con 50 puntos. Le sigue Lautaro de Buin (46), Quintero Unido (45) y Deportes Rancagua (41).

Con la idea de dar el salto y acercarse al título y ascenso directo, el equipo que tiene a Juvenal Olmos como gerente deportivo hizo noticia nuevamente en un caso que se resolverá en los escritorios. Eso sí, hay antecedentes que le dan la razón.

“Experiencia y Liderazgo”: Lautaro de Buin revela los motivos para fichar a Juvenal Olmos

ver también

“Experiencia y Liderazgo”: Lautaro de Buin revela los motivos para fichar a Juvenal Olmos

En caso de comprobarse la acusación contra Municipal Puente Alto, Lautaro de Buin tendría todas las de ganar. Es que en 2025 fue Colchagua CD quien realizó un reclamo igual contra el propio equipo amarillo, ganando la apelación y los tres puntos.

Lee también
Lautaro de Buin revela los motivos para fichar a Juvenal Olmos
Chile

Lautaro de Buin revela los motivos para fichar a Juvenal Olmos

El club del fútbol chileno que será sancionado por "Ley Almirón"
Chile

El club del fútbol chileno que será sancionado por "Ley Almirón"

Tras muerte que enlutó al fútbol chileno: Su club confirma esta decisión
Chile

Tras muerte que enlutó al fútbol chileno: Su club confirma esta decisión

La U se pronuncia por su ex jugador fallecido en incidente con carabinero
U de Chile

La U se pronuncia por su ex jugador fallecido en incidente con carabinero

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo