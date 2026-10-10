Destacado comunicador marcó una era y a sus 91 años deja un legado tras conocerse su partida. Pasó por innumerables medios nacionales.

Pesar en el deporte nacional tras conocerse el fallecimiento de Humberto Ahumada. El destacado periodista fue un ícono del periodismo deportivo y marcó una era del básquetbol junto a grandes de las comunicaciones.

Mano derecha y amigo personal de Julio Martínez, “Tito Norte” ganó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2016 y a sus 91 años se notificó su deceso. Rápidamente llegaron los reconocimientos a su memoria tras conocerse la noticia.

“Su vocación y compromiso también se reflejaron en su activa participación en el Círculo de Periodistas Deportivos de Chile, dejando una huella imborrable en el periodismo deportivo nacional”, destacó en Instituo Nacional de Deportes de Chile.

El legado del recordado Humberto Ahumada

Humberto Ahumada falleció a los 91 años y desde el periodismo deportivo llegaron los reconocimientos a su figura. El destacado amante del básquetbol tuvo un extenso paso por las comunicaciones.

Emotivo adiós al destacado periodista nacional.

“Tito Norte se inició en 1955 en el diario El Espectador y antes de cumplir 25 años ya tenía columna propia en Las Últimas Noticias”, destacó el Círculo Nacional de Periodistas Deportivos (CPD Chile).

Tras eso, el destacado periodista y amante del básquetbol pasó por múltiples medios. Entre ellos destacan La Segunda, La Tercera, Fortín Mapocho, La Nación y las revistas Estadio, Gol y Gol, Triunfo y Don Balón.

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Según informa el CPD Chile, “sus restos son velados en la Iglesia San Ignacio (Padre Alonso de Ovalle 1494). Sus funerales se realizarán el domingo 11 de octubre, con una misa a las 11:00 horas y posterior traslado al Cementerio General”.