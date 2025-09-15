Es tendencia:
Primera B

¡Tras horribles resultados! Exjugador estaría listo para asumir la banca de complicado club

Club al borde de perder la categoría ya tendría definido a su nuevo DT para disputar las fechas finales.

Por Andrea Petersen

Curicó Unido ya tendría alineado a su nuevo DT.
Curicó Unido ya tendría alineado a su nuevo DT.

Curicó Unido vive un complejo presente en la Primera B, donde se ubica en el penúltimo lugar de la tabla, en plena zona de descenso. Ante este complejo escenario, el club comenzó a realizar ajustes para evitar perder la categoría y ya tendría listo a su nuevo DT.

Hace algunos días, Emiliano Astorga dejó la banca del equipo tras liderarlo solamente 1 mes y 25 días en el cargo, luego de una fuerte derrota contra Unión San Felipe por 4 a 2, quedando así aún más cerca del descenso.

Tras esto, según revela Eternoscl, el club ya definió al nuevo entrenador del equipo quien asumiría durante la jornada de este lunes.

El exjugador que asumirá la banca de Curicó Unido

Acorde a la publicación, Damián Muñoz estará a cargo del equipo. “Para enfrentar esta última parte del torneo. El nuevo equipo de trabajo asumiría funciones desde mañana lunes. El acuerdo ya está”, escribió el portal.

Muñoz es un conocido del equipo, ya que como jugador debutó en el profesionalismo con el club el año 2002 y se quedó hasta el 2005, para luego partir a Deportes Iberia y regresar a Curicó el 2008.

Como entrenador su debut también fue con Curicó Unido, asumiendo el banquillo entre las temporadas 2020 y 2023. El 2024 asumió en Unión San Felipe y en 2025 fichó con San Luis en donde dirigió 14 encuentros.

