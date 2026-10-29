Tras el aviso de medida prejudicial contra Blanco y Negro, durante la jornada se conoció la movida final del jugador desde España.

Lucas Cepeda hizo noticia desde España, donde el periodista Christopher Brandt, de ESPN Chile, avisó que el jugador presentó una medida prejudicial en contra de Blanco y Negro. Ahí se encendieron rápidamente las alarmas en Colo Colo.

La decisión del delantero apunta a que le entregaran documentos contractuales para evaluar una eventual demanda laboral por incumplimientos económicos. Así lo explica al escrito presentado por la citada fuente.

“El objetivo de esta medida prejudicial es preparar de manera adecuada la demanda de nulidad de finiquito y cobro de prestaciones laborales, así como cualquier otra acción adicional que, conforme al mérito de los antecedentes recabados, esta parte estime procedente ejercer en contra de Blanco y Negro S.A”, dice el informe.

¿Hubo finalmente demanda de Lucas Cepeda?

Luego de la polémica por la petición de Lucas Cepeda para evaluar una posible demanda contra Blanco y Negro, el jugador del Elche declinó de la acción judicial contra el club. Así se detalló durante la reciente jornada.

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“Tras la presentación de la medida prejudicial por parte de Lucas Cepeda en contra de Blanco y Negro y, después de exhibidos los documentos, el jugador no presentó demanda a ByN”, avisó Rodrigo Valenzuela, del medio Dale Albo.

Siguiendo con la citada fuente, la información apunta a que “los documentos fueron exhibidos con fecha 28 de septiembre y, desde ahí, no se presentó ninguna demanda en contra de Blanco y Negro”.

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Se cierra así un capítulo polémico del ex campeón con los albos y el club, dejando a los hinchas marcando ocupado. Hubo intención de demandar, pero finalmente Lucas Cepeda declinó de la medida.