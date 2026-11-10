Aseguran que el cuadro que pelea por volver a Primera lo tiene en la mira, como es un histórico de la institución.

Colo Colo sigue celebrando la estrella número 35 en la Liga de Primera 2026, donde ahora tienen que pasar la caña revisando el tema de los contratos de los jugadores para la temporada 2027.

Si bien el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó las primeras reuniones para extender el vínculo con Fernando Ortiz, hay varios jugadores que están a la espera.

Uno de ellos es Fernando De Paul, donde se acaba de filtrar otro equipo del fútbol chileno que está muy interesado en sus servicios y no es Universidad Católica.

Futbol es un histórico como arquero de San Luis. Foto :Jonathan Mancilla / Photosport

ver también De Paul quiere seguir en Colo Colo y elogia a Vozinha: “¿Cómo no voy a tener ganas?”

San Luis busca a De Paul si vuelven a Primera

Fue Rodrigo Goldberg quien destapó la olla en radio Cooperativa, donde profundizó en la situación de Fernando De Paul como arquero de Colo Colo con contrato hasta 2027.

“Lo de De Paul, lo tengo chequeado, pero no confirmado, que, la gente que lo representan esta esperando ver la situación de San Luis, porque si suben a primera lo quiere, donde es un referente y tiene una tribuna con su nombre en el estadio”, explicó

“Si llega a pasar eso, con termino de contrato, es un lindo problema para De Paul, que es campeón con Colo Colo, donde no jugó mucho por la lesión y tiene la opción. Habría que ver lo que opina Ortiz”, destacó.

En ese sentido, el periodista Patricio Muñoz, también puso otra información sobre la mesa por el arquero: “No es el aquero que mas gusta y sería divertido si sale y va a san Luis, porque yo tengo información que en Católica gusta mucho”.