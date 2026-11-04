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Champions League

Pellegrini visita Alemania con el Betis: horario y dónde ver EN VIVO el partido con el Borussia Dortmund

El equipo del ingeniero va por un duelo clave en la cuarta fecha de la Champions League 2026/27.

Por Franccesca Arnechino

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El Betis visita al Dortmund por Champions League.
© Getty.El Betis visita al Dortmund por Champions League.

El Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá un desafío clave, visitando al Borussia Dortmund por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

Los Verdiblancos llega con campaña perfecta, buscando dar otro paso hacia la clasificación. Mientras el Dortmundd va por su tercera victoria en el certamen y se mantiene invicto en Bundesliga.

Los partidos de Champions League también se pueden apostar en JugaBet. En Borussia Dortmund vs. Real Betis las cuotas son 1.74 triunfo local, 4.33 el empate y 4.61 el triunfo visitante. Si apuestas $10.000 al Dortmund ganas $17.400 pesos.

Betis enfrenta al Dortmund en Alemania.

Betis enfrenta al Dortmund en Alemania.

¿A qué hora juega Borussia Dortmund vs. Real Betis?

Borussia Dortmund y Real Betis juegan este miércoles 4 de noviembre, desde las 17:00 hrs, enel Estadio Signal Iduna Park, Alemania; por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 2 y online vía streaming Disney+ Premium, para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 2

  • VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)
  • DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)
  • ENTEL: 214 (HD)
  • CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)
  • GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)
  • MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)
  • TU VES: 510 (HD)
  • ZAPPING: 42 (HD)

Probables formaciones

  • Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Schlotterbeck, Antón; Ryerson, Nmecha, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson; Beier o Fabio Silva y Guirassy.
  • Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Marc Roca; Abde, Isco, Antony; y Parrott.

En resumen…

  • Partido: Borussia Dortmund vs. Real Betis.
  • Fecha y hora: miércoles 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
  • TV y streaming: ESPN2 y Disney+ Plan Premium.
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