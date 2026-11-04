El equipo del ingeniero va por un duelo clave en la cuarta fecha de la Champions League 2026/27.

El Real Betis de Manuel Pellegrini tendrá un desafío clave, visitando al Borussia Dortmund por la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/27.

Los Verdiblancos llega con campaña perfecta, buscando dar otro paso hacia la clasificación. Mientras el Dortmundd va por su tercera victoria en el certamen y se mantiene invicto en Bundesliga.

Los partidos de Champions League también se pueden apostar en JugaBet. En Borussia Dortmund vs. Real Betis las cuotas son 1.74 triunfo local, 4.33 el empate y 4.61 el triunfo visitante. Si apuestas $10.000 al Dortmund ganas $17.400 pesos.

Betis enfrenta al Dortmund en Alemania.

¿A qué hora juega Borussia Dortmund vs. Real Betis?

Borussia Dortmund y Real Betis juegan este miércoles 4 de noviembre, desde las 17:00 hrs , enel Estadio Signal Iduna Park, Alemania; por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

El encuentro se podrá ver EN VIVO por TV a través de la señal de ESPN 2 y online vía streaming Disney+ Premium , para usuarios previamente suscritos al servicio de streaming.

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Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) – 841 (HD)

DTV: 622 (SD) – 1622 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) – 475 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD) – 855 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) – 886 (HD)

TU VES: 510 (HD)

ZAPPING: 42 (HD)

Probables formaciones

Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Schlotterbeck, Antón; Ryerson, Nmecha, Veerman, Jobe Bellingham, Svensson; Beier o Fabio Silva y Guirassy.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Llorente, Valentín Gómez; Facundo Bernal, Marc Roca; Abde, Isco, Antony; y Parrott.

En resumen…