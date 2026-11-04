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Champions League hoy: el Betis de Manuel Pellegrini tiene una dura prueba ante Borussia Dortmund

Manuel Pellegrini augura un partido muy entretenido ante el Borussia Dortmund. También juegan en Champions el Real Madrid y el Manchester City.

Por Felipe Escobillana

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Betis enfrenta al Dortmund en Alemania
© REUTERSBetis enfrenta al Dortmund en Alemania

El Real Betis dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini afronta una visita de máxima exigencia europea en el Signal Iduna Park frente al Borussia Dortmund, en una jornada de Champions League repleta de choques de alto calibre.

Los andaluces marchan con canasta completa hasta el momento en el torneo, al ganar sus tres encuentros. Esta salida a Alemania significa un apretón muy exigente y dará luces para lo que está el Betis en este torneo.

Pellegrini tiene un gran desafío

Pellegrini tiene un gran desafío

Las claves de Borussia Dortmund vs Real Betis

El encuentro se disputará a las 17 horas de Chile y tiene a Manuel Pellegrini con una ambición muy grande, pues entiende que será un parámetro grande de cara a lo que viene.

“Es un partido importante, entre dos equipos que están en un buen momento. Creo que son dos equipos que hacen un fútbol más creativo que destructivo y que están buscando permanentemente la portería rival”, señaló el DT chileno.

“Así que ojalá para todos los aficionados sea un muy buen partido y tengamos un buen resultado. Nosotros vamos a salir a ganar, como en cualquier otro partido”, destacó.

El partido de Betis contra Borussia Dortmund y toda la Champions la puedes ver a través de Disney+.

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Claves y Estadísticas del Partido

  • Paso perfecto del Betis: El equipo de Manuel Pellegrini suma 9 puntos de 9 posibles en la fase de liga tras superar a Lille (3-2), Porto (3-2) y Feyenoord (1-0).
  • El récord de Pellegrini: El estratega chileno alcanza su partido número 70 en los banquillos de la Champions League, manteniendo un balance positivo histórico con 30 victorias acumuladas en la máxima competición continental.
  • El muro amarillo del Dortmund: Los alemanes registran 6 puntos (victorias ante Villarreal y Sabah, y caída ante Bodø/Glimt). En casa busca imponer intensidad con Serhou Guirassy en ataque y la solidez de Nico Schlotterbeck y Gregor Kobel en zona defensiva.

Formaciones probables

  • Borussia Dortmund: Kobel; Gadou, Anton, Schlotterbeck; Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson; Fábio Silva o Chukwuemeka, Jobe Bellingham; y Guirassy.
  • Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García; Facundo Bernal, Fornals o Dani Ceballos; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

Cartelera de partidos para hoy de Champions League

Todos los horarios corresponden al horario de Chile.

EncuentroHorario Estadio / Sede
AEK Atenas vs. Real Madrid14:45OPAP Arena (Atenas)
Fenerbahçe vs. Liverpool14:45Şükrü Saracoğlu (Estambul)
Borussia Dortmund vs. Real Betis17:00Signal Iduna Park (Dortmund)
FC Porto vs. Napoli17:00Estádio do Dragão (Oporto)
RB Leipzig vs. Manchester City17:00Red Bull Arena (Leipzig)
Slavia Praga vs. Arsenal17:00Eden Arena (Praga)
PSV Eindhoven vs. Club Brujas17:00Philips Stadion (Eindhoven)
Lens vs. Como 190717:00Stade Bollaert-Delelis (Lens)
Viking FK vs. Sabah FK17:00Viking Stadion (Stavanger)
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