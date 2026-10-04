Los azules saben que les quieren limitar al mínimo el aforo en Independencia, por lo que necesitan tener un plan b fuera de Santiago.

Universidad de Chile trata de encontrar soluciones para el compromiso del 12 de octubre, donde debe recibir a Ñublense en el regreso de la Liga de Primera 2026 en la fecha 24.

Esto, porque los azules fueron obligados a dejar la localía en el Estadio Nacional, teniendo en cuenta el concierto de BTS, pero ahora su reducto alternativo también presente un inconveniente para el cuadro bullanguero.

Tal como adelantó Redgol, las autoridades quieren dar un limitado aforo de 5 mil personas para el estadio Santa Laura, lo que hace que la U no pueda cumplir la cifra mínima para sus abonados (14 mil).

Si bien deben esperar el informe final de Carabineros, ya manejan antecedentes del comportamiento de los hinchas en partidos como ante Universidad de Concepción y Everton, lo que genera otro problema, que será fundamenta a la hora de tomar una decisión.

La U podría salir de Santiago para recibir a Ñublense. Foto: Loyola/Photosport

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La U mira Rancagua para cumplir con el aforo

Universidad de Chile comenzó a ver alternativas para su compromiso ante Ñublense, en el caso que no logren, al menos, un aforo de 15 mil personas en el estadio Santa Laura.

En ese sentido, según contaron a Redgol, el estadio El Teniente de Rancagua aparece como una opción cercana, teniendo en cuenta que lo que pasó en Viña del Mar le cierra las puertas en el Sausalito y el Elías Figueroa.

Algo que se deberá resolver dentro de las próximas horas, dejando en claro que la chance que busca la U es ser local en Independencia, pero se han encontrado con una negativa de la autoridad por el comportamiento de sus hinchas en cuanto al aforo.

Hay que recordar, además, que la dirigencia de Azul Azul fue citada para el martes al Tribunal de Disciplina por los incidentes ante Everton por la Copa Chile, lo que puede sumar más inconvenientes.