El capitán de los azules demuestra todo su amor al club, asegurando que la idea es perdurar para siempre en el club.

Con un tono muy sentimental han sido las últimas horas de Marcelo Díaz en Universidad de Chile, luego de confirmar su retiro del fútbol el próximo 8 de diciembre.

En ese sentido, fue en conversación con el podcast “Metamos Bulla”, que el capitán de los azules abrió su corazón dejando en claro qué tan fuerte es su amor por el club.

“Si tienes que morir, te tienes que morir dentro de la cancha. Yo soy de eso hueones. Yo sería el hueón más feliz si muero adentro de la cancha defendiendo a la U. El hueón más feliz, en serio”, comentó Marcelo Díaz.

Marcelo Díaz se retira al final de temporada en la U. Foto: Andres Pina/Photosport

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El sueño con el estadio de la U

Marcelo Díaz no sólo dio pistas de lo que quiere para el final de sus días, porque también, de alguna manera, expresó sus emociones para hablar del anhelado estadio de U de Chile.

“Y mis cenizas, que sean tiradas en el estadio de la U. Así de chuncho soy. Mis cenizas van a ser guardadas y van a estar en el estadio de la U, Dios quiera”, destacó.

En ese sentido, confirmó que para el futuro cercano seguirá ligado al club, todavía sin dar pistas en su función: “Pero sepan que de acá no me voy a ir. Uno de mis grandes anhelos es volver a la galería”.

“Voy a seguir permaneciendo, ojalá, muchos años en el club. Voy a morir siendo hincha de la U y yo ya les dije: Ojalá que mis cenizas las tiren al estadio de la U. Y lo que me queda, a disfrutar, a pasarlo bien, a sentirse orgulloso“, finalizó.