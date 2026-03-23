La situación revelada por un reportaje de canal 13, donde puntualizó la relación de un barrista con jugadores de Universidad de Chile y el director Aldo Marín encendió, movió el piso en el Centro Deportivo Azul.

La imagen donde se ve a Marcelo Morales y Lucas Assadi en una video llamada tras el Superclásico fue mostrada, lo que trajo duras críticas al rol de los jugadores en estas relaciones.

Un debate que encendió el panel del programa “Pauta de Juego”, donde por un lado el periodista Fernando Tapia y Coke Hevia asumían que los jugadores debían hacerse cargo, Nicolás Peric alzó la voz al decir que los futbolísticas no pueden hacer nada.

“Los jugadores tiene que hacer responsable, es una crítica permanente que hacemos a los planteles con gestos están prohibidos fuegos artificiales y hay banderazos y aplauden avivando la cueca”, destacó Tapia.

El director de Azul Azul Aldo Marín también fue acusado por Canal 13. Foto: Canal 13.

ver también La reacción de la U por aparición de Lucas Assadi y Marcelo Morales en polémico reportaje: “No nos gustó”

Peric salió a defender a los jugadores de la U tras el reportaje de barras

Fue el momento en que Coke Hevia se sumó a Fernando Tapia por este tema en Universidad de Chile: “Sería bueno que alguna vez se hagan responsables”, lo que encendió la polémica.

Publicidad

Publicidad

“¿Irte en contra? Cómo se te ocurre que no vas a salir, los tipos miran, donde están estos. Los jugadores están expuestos”, mencionaba Nicolás Peric.

Tapia no se quedó y entregó la propuesta: “El club decidió que ningún jugador abandone el hotel y se acabó, el que asume la responsabilidad es la dirigencia”.

“En Argentina acuchillaron un jugador porque no pasaron la plata para las entradas, me tocó antes del Mundial, nos pusimos bravos, pero tuvimos que pasar la plata y decir que era mentira”, repasó Peric.

Publicidad

Publicidad

Revisa el momento: