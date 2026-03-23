La reacción de la U por aparición de Lucas Assadi y Marcelo Morales en polémico reportaje: “No nos gustó”

Una nueva polémica afecta a Universidad de Chile. Es que el mismo día que se hizo oficial la llegada de Fernando Gago, se publicó un reportaje sobre el vínculo de jugadores y hasta un director con el narcotráfico.

Esto tiene relación con el caso de Lucas Assadi y Marcelo Morales que tuvieron contacto con Víctor Poblete Aguilera, quien está detenido por narcotráfico según indicó Canal 13. Lo que ocurrió tras el triunfo en el Estadio Monumental ante Colo Colo.

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Tema que activó las alarmas y que de inmediato aclararon en el CDA. “No nos gustó lo que vimos, es algo que no está bien. Hablé con ellos personalmente, entienden la situación y la gravedad. De manera ingenua contestaron llamadas para felicitarlos por el Superclásico”, aclaró Manuel Mayo, que en su calidad de director deportivo puso la cara por la dirigencia azul.

“Ellos (Assadi y Morales) no entendieron el problema en ese momento. Se les hizo ver ahora que no está bien y se comprometieron a que no volverá a pasar”, recalcó el dirigente en conferencia de prensa este lunes. Hasta el momento, ninguno de los jugadores involucrados se ha referido al tema.

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La nueva denuncia sobre Aldo Marín

Ahora el tono cambió cuando se le consultó por el caso de Aldo Marín, el otro involucrado en el reportaje. En el caso del integrante del directorio se indicó que tuvo una reunión con el imputado por asociación ilícita y tráfico de drogas.

“Como club no nos gusta vernos involucrados en este tipo de reportajes, sea quien sea del club, no nos gusta. Pero más allá el directorio es un ente sobre mí, no está a mi cargo, no está en mi rango. Lo que correspondía era que yo hablara con los jugadores. Aldo es del directorio, pero no he hablado con él ni con ningún director. No he hablado con nadie, tomé desde lo deportivo el tema”, sentenció Mayo con evidente molestia por la situación.

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En resumen:

El director deportivo Manuel Mayo abordó el vínculo de jugadores con un detenido por narcotráfico.

Lucas Assadi y Marcelo Morales contactaron a Víctor Poblete Aguilera tras vencer a Colo Colo.

El director Aldo Marín es vinculado con un imputado por asociación ilícita y tráfico de drogas.