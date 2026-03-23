Universidad de Chile se prepara para enfrentar este martes a Unión La Calera, por la segunda fecha del grupo D de la Copa de La Liga 2026, agendado en el Estadio Nacional.

El duelo también marcará el estreno de Fernando Gago como el nuevo técnico de los azules, con los hinchas expectantes por el trabajo al mando del argentino quien suma tres entrenamientos en la U.

Por lo mismo, habrá que ver también su desempeño, porque tendrá que resolver un gran problema en su primer partido, ya que tiene seis bajas para enfrentar el duelo.

Esto, porque a tres lesionados, debe sumar a tres jugadores que partieron a sus selecciones por la fecha FIFA del mes de marzo, por lo que hay que rearmar el equipo.

Fernando Gago tuvo que enfrentar el primer problema en la U. Foto: U de Chile.

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Gago tiene que armar su plantel de la U

Fernando Gago estuvo el viernes en el Estadio Nacional, cuando Universidad de Chile empató 2-2 ante Deportes La Serena, por la primera fecha de la Copa de La Liga 2026.

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De ese plantel titular que vio debe restar tres jugadores que partieron a sus selecciones y no estarán disponibles: Javier Altamirano, Fabián Hormazábal, ambos en la Roja, además de Lucas Romero en Paraguay.

Según pudo informar Bolavip, Matías Zaldivia se recuperó por lo que puede volver a competir por un puesto, teniendo en cuenta que Bianneider Tamayo ya había recibido luz verde la semana pasada.

Pero la lista de lesionados azules todavía tiene pacientes, con Charles Aránguiz, Lucas Assadi y, el más preocupante, Octavio Rivero, que se suman a la lista de bajas.

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