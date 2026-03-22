Fernando Gago tiene todo listo para debutar como flamante nuevo entrenador de Universidad de Chile este martes ante Unión La Calera. En el marco de la fecha 2 de la Copa de la Liga el argentino dirigirá su primer partido en el bulla tras ser oficializado hace apenas un par de días.

Por lo mismo en la U se espera que su mano se haga notar de manera casi inmediata. El discreto inicio de año al mando de Francisco Meneghini así lo obligan, por lo que mucha paciencia con el nuevo entrenador no habrá.

Afortunadamente para este duelo ante los cementeros Gago tendrá la vuelta de dos jugadores importantes en defensa, quienes por diferentes lesiones no pudieron estar en el último partido ante Deportes La Serena.

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Gago recupera dos jugadores para su debut en Universidad de Chile

Según información entregada por el sitio BolaVip Chile, de cara al próximo partido ante La Calera el entrenador argentino podrá contar con la presencia de Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo desde el arranque en la defensa.

Ambos jugadores dejaron atrás sus problemas físicos y están a disposición de Fernando Gago, quien ahora deberá decidir si darles o no una camiseta de titular para el cuelo ante los cementeros.

Matías Zaldivia estará a disposición de Gago para su debut en la banca de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

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Sin embargo, el trasandino todavía debe esperar la recuperación de otros pilares del equipo como Lucas Assadi, Charles Aránguiz y Octavio Rivero, quienes todavía se están recuperando de sus lesiones.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante La Calera?

Azules y cementeros se verán las caras este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas ante Unión La Calera en el Estadio Nacional. Este duelo será válido por la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

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En síntesis

Fernando Gago debutará como entrenador de Universidad de Chile este martes ante Unión La Calera

El técnico argentino recupera a Matías Zaldivia y Bianneider Tamayo para la zona defensiva.

Charles Aránguiz, Lucas Assadi y Octavio Rivero continúan en recuperación por diversas lesiones físicas.

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