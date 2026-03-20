Universidad de Chile no pudo abrir la primera edición de la Copa de la Liga con triunfo. Fue empate 2-2 frente a Deportes La Serena en el Estadio Nacional, en el último partido del Jhon Valladares como entrenador interino del Chuncho.

Previo al duelo la U anunció oficialmente la contratación de Fernando Gago, quien vio el partido desde la tribuna antes de asumir sus funciones.

Y hay una postal que se viralizó, con una cara que refleja lo mucho que deberá trabajar Gago para devolverle el fútbol a una Universidad de Chile que retrocedió muchísimo con Francisco Meneghini.

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Gago no podía creer el condoro de la U

La U ganaba 1-0 con el gol de Maximiliano Guerrero, pero dejó espacios en defensa y fallaron las marcas para el empate 1-1 de Felipe Chamorro. Antes del descanso vino lo peor…

De no creer: la carita de Gago y Coloccini en feo error defensivo de la U.

Ante la presión granate, la U intentó salir jugando desde el fondo, pero por el costado Fabián Hormazábal falló el pase y Chamorro aprovechó para marcar el segundo de La Serena.

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De inmediato la transmisión de TNT Sports pinchó justo a Gago, con una cara de no creer el condoro cometido por el fondo azul. Un rostro similar puso su ayudante, Fabricio Coloccini.

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Tras ver en vivo y en directo a su nuevo equipo, Fernando Gago dirigirá su primera práctica en la U este sábado, seguramente con varias notas y claridad de lo que debe corregir con urgencia. El debut será el martes ante Unión La Calera.

Resumen:

-Universidad de Chile empató 2-2 ante Deportes La Serena en el Estadio Nacional.

-Fernando Gago fue oficializado como nuevo entrenador y presenció el encuentro desde la tribuna. El DT reaccionó con una cara de no creer el error en el segundo gol de La Serena.

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-Jhon Valladares finalizó su interinato y Gago debutará el martes contra Unión La Calera.