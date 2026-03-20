Universidad de Chile no pudo y empató 2-2 frente a Deportes La Serena, por el primer partido en la historia de la nueva Copa de la Liga. En el Estadio Nacional Jhon Valladares se despidió como entrenador azul para darle el lugar al oficializado Fernando Gago.

En conversación con RedGol, el ex DT campeón con la U, César Vaccia, tuvo críticas para Juan Martín Lucero, quien si bien regresó de su lesión, suma un nuevo partido siendo intrascendente como refuerzo del Chuncho.

“Lucero no tiene ritmo de partido, está lejos de su nivel. Esperemos que pueda sumar encuentros para recuperar el ritmo. Es un buen jugador, pero no ha demostrado nada“, dijo tajante Vaccia.

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La llegada de Gago y polémica interna en la U

Por otro lado, ex adiestrador anticipa lo que será el arribo de Gago a la dirección técnica azul: “va a tener harta pega el entrenador por lo que vio en el estadio. Pero también faltan los lesionados. Y la U tiene jugadores, hay que rearmar el equipo y definir un modelo de juego“, expuso.

Vaccia no está contento con el aporte de Lucero como refuerzo de la U.

Añadió que “yo lo que le vi a Gago, al menos en Racing, me pareció un buen equipo, equilibrado, que defendía y atacaba bien. Y lo hará bien si logra imponer su idea de juego. Hoy quizás como los jugadores estaban siendo observados se pusieron un poco nerviosos”.

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Para cerrar, Vaccia abordó la polémica: Cristopher Toselli aparecía como titular en el arco, pero los rumores apuntan que desde la directiva le exigieron a Valladares el debut azul del joven Ignacio Sáez.

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“Ojalá no haya sido así, es un rumor. Pero si fue así se ve muy mal. Además la Copa de la Liga es un torneo que te puede dar un cupo internacional y la U debe competir a todo nivel. Toselli que es el segundo arquero, no ha jugado tanto y necesitaba los minutos“, sentenció Vaccia.

Resumen:

-Universidad de Chile empató 2-2 ante Deportes La Serena en el debut de Copa de la Liga. César Vaccia reclama que el refuerzo Juan Martín Lucero no ha hecho nada.

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-Fernando Gago asumirá la dirección técnica azul tras finalizar el interinato del entrenador Jhon Valladares.

-Ignacio Sáez debutó en la portería en reemplazo del experimentado arquero Cristopher Toselli, situación que generó polémica.