Universidad de Chile debutó en la Copa de la Liga con un empate ante Deportes La Serena. El elenco bajo el mando de Jhon Valladares logró sumar una unidad y se despidió invicto en su interinato en el Romántico Viajero. Por lo que ahora comienza el proceso de Fernando Gago que vio el partido tras firmar su contrato como nuevo DT de la U.

“Estoy contento con el esfuerzo del equipo. Siempre voy a destacar el profesionalismo. Tuvimos un control de juego más fluido en el segundo tiempo y pudimos finalizar con más tranquilidad la última jugada pero es parte del proceso de desarrollo de John”, analizó el DT a TNT Sports tras el pitazo final bajo una intensa lluvia que se hizo presente en el Estadio Nacional.

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Es que ni el vendaval que cayó en el Coloso de Ñuñoa inmutó a Valladares, que más allá del resultado se mostró sereno con lo realizado en su interinato. “Tranquilos vamos a estar siempre. Somos funcionarios. Desearle el mayor de los éxitos para que lo haga de la mejor manera”, recalcó.

¿Cuándo debuta Fernando Gago en la U?

Fernando Gago fue oficializado en la previa del duelo entre la U y La Serena. Por lo que el propio Valladares confirmó que fue su último partido como interino en el Bulla.

“Ya se oficializó la llegada del nuevo entrenador. Él le dará su sello de la manera más rápida posible. Nosotros como funcionarios del club teníamos claro cuál era nuestro rol”, recalcó en conferencia de prensa.

Pero recalcó que Gago se encontrará con un gran grupo y que no tardarán en llegar los resultados. Incluso dejó la puerta abierta para apoyar al cuerpo técnico entrante.

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Fernando Gago ya conoció el CDA y el martes tendrá su debut ante Calera

“Se va a encontrar con un grupo muy profesional. En el día a día vimos que ellos se esfuerzan y tratan de estar a la altura del club. Tenemos jugadores de mucha jerarquía (…) El técnico está confirmado, nosotros volvemos a nuestras labores. Estamos a disposición de la institución”, sentenció.

Por lo que Fernando Gago dirigirá su primer partido en Universidad de Chile el próximo martes 24 de marzo ante Unión La Calera. El partido está programado a las 18:00 horas en el Estadio Nacional por la fecha 2 de la Copa de la Liga.

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En resumen: