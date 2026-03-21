Tras un viernes intenso, con su llegada al país, la firma de su contrato y su ida al Estadio Nacional, el nuevo entrenador de la Universidad de Chile, el argentino Fernando Gago, iniciará oficialmente este fin de semana su etapa en la institución.

Sin embargo, después de lo que exhibió el equipo en su debut en Copa de la Liga, donde igualaron como local ante Deportes La Serena, quedó la sensación entre los hinchas de que “Pintita” tendrá que hacer trabajo de ingeniería con el actual plantel.

Así también lo reflejan dos históricos de la U de Chile, como el ex defensor Manuel Ibarra y el otrora volante Patricio Mardones, quienes en conversación con RedGol le rayaron la cancha a Gago con una importante advertencia para el futuro.

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Históricos en U de Chile le rayan la cancha a Gago

Minutos después que terminó el encuentro en el Estadio Nacional, el popular “Caté” fue enfático en su opinión, al señalar que “al equipo le falta funcionamiento completo, entonces las bajas individuales se notan más”

“El gol que le anulan a La Serena te salva, pero no pueden cabecear entre cinco defensas de la U. Te das cuenta que hay errores que se comenten seguidos. Entonces, la va a tener dura Gago, tiene que imponer funcionamiento, levantar el ánimo del plantel, porque se nota la poca fortaleza futbolística del equipo”.

Fernando Gago, nuevo técnico en U de Chile, vio el juego desde un palco del Estadio Nacional (Photosport)

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Por su parte, el “Pato” Mardones fue directo al grano y le advierte al nuevo entrenador que “va a tener mucha pega, sí o sí. Hay que mejorar el equipo, por algo se cambió al entrenador. Pero creo que tiene liderazgo para dirigir a la U“.

Junto con añadir que “el pasado de Gago como jugador también lo ayuda a saber lo que es un camarín“, el bicampeón en 1994-95 enfatiza que el cuadro azul “tiene plantel para mejorar, debe volver Aránguiz y Zaldivia. Tiene que mostrar lo que es Lucero. Hay jugadores para mejorar”.

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En síntesis

Fernando Gago firmó contrato como nuevo entrenador de Universidad de Chile este viernes.

firmó contrato como nuevo entrenador de Universidad de Chile este viernes. Exjugadores históricos como Manuel Ibarra advierten a Gago sobre falta de funcionamiento colectivo y graves errores defensivos.

advierten a Gago sobre falta de funcionamiento colectivo y graves errores defensivos. Patricio Mardones destaca liderazgo del nuevo DT y confía en repunte del equipo con regreso de figuras clave al plantel.

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¿Cuándo juegan los azules?

Por la segunda jornada del Grupo D en Copa de la Liga, Universidad de Chile volverá a ser local en el Estadio Nacional, esta vez para recibir a Unión La Calera, este martes 24 de marzo desde las 18:00 horas.