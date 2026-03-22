Universidad de Chile arrancó su participación en la Copa de la Liga con un empate 2-2 frente a Deportes La Serena, en un partido que marcó el puntapié inicial del nuevo torneo del fútbol chileno, que llega en un momento clave para los azules.

En la previa del duelo se confirmó la llegada de Fernando Gago como nuevo entrenador, quien tomó el mando tras la salida de Francisco Meneghini luego de un inicio de temporada complicado.

U. de Chile vs. Unión La Calera: Horario y dónde ver

Universidad de Chile vs. La Calera juegan este martes 24 de marzo, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Azules y Cementeros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

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Fixture de U. de Chile en la Copa de La Liga 2026

La Copa de la Liga se disputará entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril y esta es la programación de los azules.

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