Copa de La Liga

Colo Colo vs. Deportes Concepción: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Copa de La Liga

Los albos enfrentarán a los Lilas en la nueva competencia oficial de la ANFP.

Por Franccesca Arnechino

© ANDRES PINA/PHOTOSPORTColo Colo tendrá el primer partido en la nueva Copa de La Liga.

Colo Colo ya se enfoca en su próximo desafío: este martes visitará a Deportes Concepción por la segunda fecha de la Copa de la Liga. El equipo de Fernando Ortiz irá por su primer triunfo tras ceder puntos en casa ante Coquimbo Unido.

El historial reciente favorece al Cacique, que suma dos victorias, dos empates y una derrota en los últimos cinco duelos ante los lilas, aunque no se enfrentan desde 2015.

Además, los albos llegan en buen momento liderando la Liga de Primera y arrastran una racha invicta, un presente que buscarán ratificar en este torneo.

Colo Colo vs. D. Concepción: Horario y dónde ver EN VIVO

Colo Colo vs. Deportes Concepción juegan este martes 24 de marzo, desde las 18:00 hrs. en el Ester Roa de Concepción, por la fecha 2 de la Copa de La Liga.

El partido entre Albos y Lilas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
¿Dónde ver la Copa de la Liga? Horarios y transmisión EN VIVO de todos los partidos

Fixture Colo Colo en la Copa de La Liga 2026

Fecha Partido Día y Hora Estadio
1 Colo Colo vs. Coquimbo Unido Sábado 21 de marzo, 18:00 Estadio Monumental
2 Deportes Concepción vs. Colo Colo Martes 24 de marzo, 20:30 Estadio Ester Roa
3 Colo Colo vs. Huachipato Miércoles 1 de abril, 18:00 Estadio Monumental
