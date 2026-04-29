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Copa Libertadores

La fuerte autocrítica de Coquimbo Unido tras la derrota en Copa Libertadores: “Mal partido”

Esto dijeron en el plantel de Coquimbo Unido tras la dolorosa derrota contra Deportes Tolima en la Copa Libertadores.

Por Javiera García L.

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Esto dijeron en Coquimbo Unido tras la derrota en Copa Libertadores
© PhotosportEsto dijeron en Coquimbo Unido tras la derrota en Copa Libertadores

Coquimbo Unido sufrió una dura derrota en la fecha 3 de la Copa Libertadores. Este martes, los piratas visitaron Colombia, donde fueron goleados por Deportes Tolima y se complicaron en la tabla de posiciones.

Tras el empate con Nacional y el triunfo contra Universitario, el campeón chileno enfrentaba esta tercera jornada con ilusión. Sin embargo, Tolima golpeó con todo y selló el triunfo en el segundo tiempo con goles de Sebastián Guzmán (59′), Luis Sandoval (66′) y Jersson González (78′).

Tras el partido, Lucas Pratto puso la cara por el plantel pirata. “Sabíamos que iba a ser un partido largo. En el primer tiempo contrarrestamos bien. Tuvimos alguna que otra chance de gol“, partió diciendo a ESPN.

En el segundo tiempo, con el penal se abre el partido, y ahí nos desordenamos un poco. Empezamos a dejar libres a los jugadores más rápidos de ellos para que corran al espacio, que es una de las características de Tolima”, lamentó el delantero argentino.

“Fue un mal partido”: El lamento del plantel de Coquimbo Unido tras dura derrota en Copa Libertadores

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Fue un mal partido en general. Nosotros solemos ser más físicos, con más carácter, y hoy nos costó“, analizó Lucas Pratto con la señal oficial del partido.

“La primera parte la controlamos bien, pero las veces que pudimos contraatacar, que es lo que nos gusta, no lo hicimos bien. En el segundo tiempo, cuando se abrió tuvimos que ir a buscarlo y ahí es donde nos costó“, concluyó el delantero de Coquimbo Unido.

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