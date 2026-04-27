La valiente decisión de Fernando Gago que puede afectar el bolsillo de Azul Azul

Universidad de Chile volvió al triunfo, tras dos fechas sin sumar de a tres. Y vaya ocasión para hacerlo, en un Estadio Nacional repleto y frente a un archirrival, Universidad Católica, en el Clásico Universitario 202.

Importante fue, para tal resultado, la decisión de Fernando Gago de cómo plantear el encuentro. No tan sólo se decidió por una patrulla juvenil, sino que, además, no tuvo problema en poner la micro atrás en el final del partido.

Sin embargo, hay una decisión que, probablemente, hizo que los directivos de Azul Azul sintieran cosquillitas de nervios en el estómago. Esto, porque Gago dejó afuera a uno que viene siendo esencial en el futuro monetario del Bulla.

ver también “Dejá de jugar para atrás, la conch…”: el duro reto de Daniel Garnero que no se vio en el Clásico Universitario

Valiente decisión: dejar fuera a un crack

El futuro de Universidad de Chile se cuenta en plata. Es, al menos, lo que está entre los cálculos de los directivos de Azul Azul, que piensan cómo sacarle rédito económico a Lucas Assadi.

Eso mismo analizaron en Balong Dividido, donde Cristian Caamaño aportó una mirada relevante sobre el tema. “Fernando Gago toma decisiones fuertes. De hecho, no pone a uno que es el gran precio que tiene la U para vender sí o sí en junio, sino se queda sin un peso”, empezó diciendo el periodista.

“Fernando Gago dice: ‘Este Assadi, que quedó demostrado que no está para ser titular, si no juega como yo quiero, no va a jugar. Y me importa tres duros si lo tienen que vender para recuperar plata‘”, enfatizó Caamaño.

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Fernando Gago tuvo un muy buen planteamiento ante la UC | Photosport

En resumen…

Universidad de Chile derrotó a Universidad Católica en el Clásico Universitario 202 ante estadio lleno.

El entrenador Fernando Gago decidió excluir a Lucas Assadi de la formación titular del equipo.

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La dirigencia de Azul Azul busca vender a Assadi en junio para generar rédito económico.