El mediocampista chileno de 25 años fue el elegido para suplir a la figura y capitán Xeneize, pero su nivel desató furiosas críticas. Aunque Arruabarrena no estuvo de acuerdo con eso y lo intentó levantar.

Después de la lesión muscular que sufrió Leandro Paredes vs Instituto de Códoba, el entrenador de Boca Juniors apostó por Williams Alarcón para suplirlo en la semifinal de ida en la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. El mediocampista chileno fue titular.

Pero salió reemplazado cuando el cronómetro marcaba 59 minutos. En lugar de Alarcón, Rodolfo Arruabarrena mandó a la cancha al atacante colombiano Sebastián Villa. Para colmo de males, a poco de entrar el cafetalero sufrió un problema en el tobillo que lo tuvo con molestias hasta el final.

El equipo brasileño celebró un 1-0 en La Bombonera y sacó ventaja por el boleto a la final del certamen. En ese contexto, Arruabarrena se refirió a la actuación de Alarcón ante el cuadro brasileño. “Alarcón es un cinco clásico con buena distribución“, describió el otrora lateral izquierdo Xeneize.

Williams Alarcón en acción ante Vasco da Gama en La Bombonera. (Getty Images).

“Creo que no lo ha hecho tan mal. Ha estado en la línea del equipo en el primer tiempo. Y en el segundo, lo mismo. Lo está haciendo bien y está en un nivel que a mí me gusta”, manifestó Arruabarrena sobre Alarcón, futbolista de 25 años surgido en Colo Colo que llegó a Boca procedente de Huracán.

ver también Prensa argentina no le perdona el bajo partido de Palacios en Boca Juniors: “Nunca pudo manejar el ritmo”

Arruabarrena explica la temprana salida de Williams Alarcón en el Boca vs Vasco

Además de darle un respaldo al nivel de Williams Alarcón, el entrenador de Boca Juniors explicó a qué se debió su salida antes de la hora de juego. “Con la expulsión intentamos tener un jugador más y fue el sacrificado”, aseguró Rodolfo Arruabarrena.

Williams Alarcón y Carlos Palacios le reclaman a Piero Maza en la ida ante Vasco da Gama. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Se refirió a la tarjeta roja que recibió el colombiano Andrés Gómez, quien vio dos tarjetas amarillas en menos de 10 segundos por desaprobar a Piero Maza y luego empujar al árbitro chileno. Para el futuro, la cosa no pinta tan positiva para el cuadro Xeneize.

“En la zona media estamos con lo justo, pero vamos a tratar de poner lo mejor. Ellos tienen buen juego interno. Quería mantener el esquema de tres volantes e intentar presionar. Después cambiamos al 4-3-3 un poco más clásico”, manifestó Arruabarrena.

Añadió que “veíamos algunas situaciones tácticas. En el segundo tiempo buscamos presionar arriba con los delanteros. Hemos hablado demasiado de eso: todos sabemos lo que significa Leandro Paredes para nosotros”. La ausencia del capitán fue demasiado importante para muchos boquenses.

Leandro Paredes salió con un desgarro en el isquiotibial frente a Instituto de Córdoba el viernes pasado. (Hernán Cortez/Getty Images).

“Tanto él como Tomi (Aranda) nos dan esa pauta y pausa que necesitamos. Tenemos una idea, hoy acelerar o no acelerar o estar impreciso no pasa por eso. La categoría y la jerarquía de Leandro no la voy a descubrir yo. Pero tenemos jugadores y han demostrado en algún momento y partido que podemos jugar mejor”, sentenció el Vasco Arruabarrena, que dejó una declaración de principios.

El Vasco Arruabarrena no quiere pensar en la semifinal todavía, sólo se enfoca en el duelo ante Talleres. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Aseguró que “no fue nuestra mejor versión en cuanto a esas situaciones. La presión también nos ha costado, pero del ímpetu, las ganas y el ir a buscar no me voy a quejar nunca. Nos hubiese gustado un resultado favorable, pero restan 90 minutos y somos Boca. Iremos a buscarlo, siempre con la cautela y lo que se necesita en ese partido. Pero antes tenemos que jugar con Talleres”.

¡Puedes ver el partido de revancha entre Vasco da Gama y Boca Juniors a través de Disney+!

ver también A los empujones: la polémica del árbitro Piero Maza en el Boca Juniors vs Vasco da Gama

Revisa el compacto del triunfo de Vasco da Gama vs Boca Juniors

¿Cuándo es la revancha de Vasco da Gama vs Boca Juniors?

Vasco da Gama recibirá a Boca Juniors por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido está agendado para el martes 20 de octubre a las 21:30 horas en un estadio por definir: será en el Sao Januario o en el Maracaná.