Rodolfo Arruabarrena definió la actuación del árbitro chileno como "una buena labor" y describió de manera muy particular el exabrupto del colombiano Andrés Gómez, quien fue expulsado en La Bombonera.

Por tercera vez en las llaves de eliminación directa de la Copa Sudamericana, Piero Maza fue el árbitro de Boca Juniors. Esta vez, el chileno pitó el encuentro que Vasco da Gama le ganó por 1-0 a los Xeneizes en La Bombonera por la ida de la semifinal.

Y hubo al menos dos polémicas en la actuación de Maza en esa noche bonaerense. Una fue apenas iniciado el partido. En rigor, cuando el cronómetro marcaba 7 minutos. El mediocampista Milton Delgado le propinó un fuerte pisotón al colombiano Andrés Gómez.

A pesar de que al comentarista de la transmisión de Disney+, Gustavo López, le pareció una acción peligrosa que podía significar tarjeta roja, el juez sólo estimó una tarjeta amarilla para Delgado. Tampoco hubo un llamado desde el VAR para revisar la infracción.

Luego de eso, casi una hora después, llegó la decisión más discutida del réferi internacional. En apenas 10 o 12 segundos de intervalo, Maza le sacó dos tarjetas amarillas al cafetalero Gómez. Primero, lo amonestó por impedir que Santiago Ascacíbar reanudara rápido un tiro libre.

Piero Maza expulsó a Andrés Gómez con dos amarillas en menos de 15 segundos. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Y cuando el ariete de 24 años quiso tener un diálogo con el árbitro, lo empujó al menos en tres ocasiones. Eso sacó de quicio a Maza, quien le sacó la doble amarilla. Por ende, una tarjeta roja que dejó con 10 jugadores al equipo carioca. Tras el encuentro, Rodolfo Arruabarrena fue consultado por la conducción del silbante.

Piero Maza le marca el camino de salida a Andrés Gómez. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Particularmente, por los minutos agregados que hubo en el partido. “El tiempo añadido y eso, me sorprendió. No el tiempo, si no la situación de no querer salir del campo. Después vi la imagen”, manifestó el Vasco Arruabarrena sobre el exabrupto de Gómez, quien no quería irse del campo tras haber sido expulsado.

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Según el DT de Boca, la decisión de Piero Maza fue exclusiva responsabilidad del colombiano Andrés Gómez. De hecho, describió este berrinche de manera muy particular. “Hay una tarjeta amarilla, un empujón, se le cruzaron los cables e hizo chispita”, apuntó Arruabarrena.

“Nos ayudó a poner un poquito más de control. Con todo esto que he visto se va a perder bastantes partidos. Después dieron 7 minutos, el réferi tuvo una buena labor a mi entender”, manifestó el Vasco Arruabarrena, quien ya conoce bien a Maza.

Piero Maza pide que tomen el tiempo perdido por la expulsión de Andrés Gómez. (Marcelo Endelli/Getty Images).

El chileno fue réferi de Boca en la ida de la serie ante Recoleta FC de Paraguay y frente a Sao Paulo de Brasil. Por lo pronto, el entrenador boquense debe afinar detalles para enfrentar a Talleres de Córdoba en el Torneo Clausura antes de abocar sus energías para la revancha ante el Almirante.

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¿Cuándo es la revancha de Vasco da Gama vs Boca Juniors?

Vasco da Gama recibirá a Boca Juniors por el duelo de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana. El partido está agendado para el martes 20 de octubre a las 21:30 horas en un estadio por definir: será en el Sao Januario o en el Maracaná.