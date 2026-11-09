Puerto Montt entrega potente declaración tras apelación realizada a escritoriazo: “No hay sanción…”

El cuadro albiverde recalcó que se defenderá con uñas y dientes de la desafiliación que buscan sus “rivales” de la categoría.

La polémica de los escritoriazos sigue desatada en la Primera B. La denuncia realizada a una fecha del cierre de la temporada regular, tiene en vilo la definición del ascenso y descenso de la categoría.

El primer gran damnificado fue San Marcos de Arica que fue desafilado. Según el Tribunal esta medida fue tomada porque entregó documentación falsa y errónea sobre sus declaraciones juradas de capital.

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Pero este no es el único club que afronta una denuncia por estos días. Deportes Puerto Montt es el otro club que también fue denunciado en los tribunales. Ahora los equipos que lideran dicha acusación son Santa Cruz, San Felipe, Rangers y Curicó Unido.

El tema ahora apunta al caso de Kevin Flores y al descuento del Impuesto Único pero que no se enteró el Servicio de Impuestos Internos. Lo que ocurrió en 2025.

La potente defensa de Puerto Montt ante riesgo de descalificación

Así las cosas, el cuadro de Puerto Montt indicó que la causa en primera instancia fue rechazada. Sin embargo, los clubes denunciantes apelaron a está decisión.

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Lo que informaron este domingo para el conocimiento de sus hinchas. “La Primera Sala resolvió por seis votos contra uno, acoger la defensa procesal de nuestra institución. El recurso de apelación no incorpora nuevos antecedentes probatorios”, enfatizaron.

“Queremos transmitir tranquilidad a toda nuestra comunicad. Deportes Puerto Montt no ha recibido sanción y continuará ejerciendo su defensa con la seriedad, responsabilidad y transparencia que exige nuestra institución”, agregó el cuadro del velero.

Por lo que el elenco de Puerto Montt sigue mentalizado en salir a flote de está denuncia para luego disputar la última fecha que será ante Cobreloa y lograr meterse en el último cupo para la Liguilla.