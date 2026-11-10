Nicolás Jarry se despide en primera ronda del Challenger de Lima: tendrá nuevo ranking

El tenista nacional sucumbió ante Nikolas Sánchez y se despidió en primera ronda del torneo en Perú.

Nicolás Jarry luchó como un campeón, y tras tres horas de juego, se despidió del Challenger 75 de Lima. La raqueta nacional fue derribado por el español Nikolas Izquierdo por 7-6, 4-6 y 7-5.

En el torneo disputado en Perú, la raqueta nacional había comenzado de la mejor forma. En el debut superó a Felipe Meligeni por 7-6 y 7-5. Luego fue el turno de Maximo Zeitune por 7-5 y 7-6.

ver también El gigantesco salto de Nicolás Jarry en el ranking ATP tras su triunfo ante Tomás Barrios en Cali

Ahora en la primera ronda Jarry comenzó mejor y concretó el primer quiebre. En el primer set incluso llegó a estar 3-1. Pero luego el español le devolvió la mano, y estiro la definición de la primera manga al pie break. En el mata-mata, el nieto de Jaime Fillol dejó escapar dos servicios y finalmente perdió la primera manga por 7-2 en una hora y cuatro minutos de juego.

En el segundo set, Jarry se hizo fuerte con su servicio y logró quebrar dos veces, lo que le permitió quedarse con la manga por 6-4 en 52 minutos.

En el set definitivo, se fueron palo y palo hasta el 5-5. Sánchez logró quebrar en el último saque de Jarry y quedó con el servicio a su favor. Lo que no desaprovechó y ganando sus cuatro puntos al hilo, logró quedarse con el partido por 7-5 en un total de tres horas de juego.

Nicolás Jarry sigue sumando puntos para reencontrarse con su mejor versión en el ATP (Photo by Ezra Shaw/Getty Images)

Pese a este tropezón, Jarry sumará al menos cuatro puntos en el ranking ATP. Por lo que podría subir varios puestos. Cabe consignar que de momento se ubica 790 en el planeta tenis, y con estos puntitos ahora podría llegar hasta al 750.

¿Cuál es el próximo torneo de Nicolás Jarry?

El tenista nacional Nicolás Jarry da vuelta la página rápidamente y ahora empieza a mirar su próximo torneo en este cierre de temporada del 2026.

En el fixture se indica que su próximo desafío será el Uruguay Open en Montevideo. Torneo, donde el último campeón es Cristian Garin, y que se disputa entre el 15 y 22 de noviembre en las canchas Carrasco Lawn Tennis.