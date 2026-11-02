El chileno una vez más cayó ante el joven tenista español y dijo adiós de forma prematura en el certamen galo.

El último gran torneo de la temporada 2026 del circuito ATP es el Masters de París, donde el chileno Alejandro Tabilo (30°) lamentablemente tuvo debut y despedida.

El número 1 nacional tuvo un más que difícil partido en la primera ronda, puesto que se midió ante su “bestia negra” Rafael Jódar (11°) y poco pudo hacer ante la consistencia del español.

Tabilo luchó ante el reciente finalista del Masters de Shanghai, pero aquello no fue suficiente, porque terminó inclinándose por 6-2 y 6-3 en la cancha rápida bajo techo del certamen francés.

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Todos los detalles del Masters 1000 de París se puede ver a través de Disney+.

Rafael Jódar suma su cuarta victoria consecutiva ante Alejandro Tabilo

El partido entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar fue un verdadero clásico durante la temporada 2026, ya que el chileno y el español se midieron en en cinco ocasiones, con ventaja para el europeo de 4-1.

La primera vez que se midieron fue en el Masters 1000 de Indian Wells, donde el zurdo jugó a gran nivel y se impuso por un claro 6-1 y 6-2, ante un jugador que recién estaba subiendo en el ranking.

Rafael Jódar se impuso otra vez ante Alejandro Tabilo. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)

Luego, vinieron las cuatro victorias consecutivas de Jódar, que sacó del camino a Tabilo en Washington, Cincinnati, Basilea y ahora París.

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La temporada 2026 está llegando a su fin, para los tenistas que no clasifiquen a las Finals de Turín (el ex Torneo de Maestros) sólo resta el ATP de Estocolmo, por lo que se espera que la campaña de Alejandro Tabilo finaliza en París.