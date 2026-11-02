El último gran torneo de la temporada 2026 del circuito ATP es el Masters de París, donde el chileno Alejandro Tabilo (30°) lamentablemente tuvo debut y despedida.
El número 1 nacional tuvo un más que difícil partido en la primera ronda, puesto que se midió ante su “bestia negra” Rafael Jódar (11°) y poco pudo hacer ante la consistencia del español.
Tabilo luchó ante el reciente finalista del Masters de Shanghai, pero aquello no fue suficiente, porque terminó inclinándose por 6-2 y 6-3 en la cancha rápida bajo techo del certamen francés.
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Rafael Jódar suma su cuarta victoria consecutiva ante Alejandro Tabilo
El partido entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar fue un verdadero clásico durante la temporada 2026, ya que el chileno y el español se midieron en en cinco ocasiones, con ventaja para el europeo de 4-1.
La primera vez que se midieron fue en el Masters 1000 de Indian Wells, donde el zurdo jugó a gran nivel y se impuso por un claro 6-1 y 6-2, ante un jugador que recién estaba subiendo en el ranking.
Rafael Jódar se impuso otra vez ante Alejandro Tabilo. (Photo by Lintao Zhang/Getty Images)
Luego, vinieron las cuatro victorias consecutivas de Jódar, que sacó del camino a Tabilo en Washington, Cincinnati, Basilea y ahora París.
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La temporada 2026 está llegando a su fin, para los tenistas que no clasifiquen a las Finals de Turín (el ex Torneo de Maestros) sólo resta el ATP de Estocolmo, por lo que se espera que la campaña de Alejandro Tabilo finaliza en París.