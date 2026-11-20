Turboman celebra su nacimiento en medio de elogios por su gran estado físico y futbolístico.

Eduardo Vargas es de esos jugadores que demuestra que la edad es solo un número. El delantero de Universidad de Chile celebra 37 años, rodeado de cariño y un gran momento.

Muchas dudas había cuando el Romántico Viajero apostó por el regreso de Turboman. No venía de grandes campañas en Nacional de Uruguay ni en Audax Italiano, pero el oriundo de Renca demostró que el CDA es su lugar en el mundo.

El cumpleaños de Vargas

Eduardo Jesús Vargas Rojas cumple 37 años este 20 de noviembre. Si bien para muchos esta podría ser considerada una edad avanzada para un futbolista, el ex Napoli demuestra fin de sema a fin de semana que está más vigente que nunca e incluso, en uno de sus mejores momentos.

“Regresaste para volver a vivir el mejor momento de tu vida. Sigue disfrutando de tu lugar en el mundo, siempre con la U en el pecho”, escribieron desde Universidad de Chile en sus redes sociales para saludar a Turboman, junto con un lindo video de su vuelta al club al ritmo de “Good Riddance” de Green Day.

Eduardo Vargas ha anotado 17 goles y entregado 5 asistencias en 35 partidos en esta vuelta al Romántico Viajero. Para encontrar una temporada así de goleadora, hay que retroceder a la campaña 2018/2019 en Tigres de Monterrey, donde celebró la misma cantidad de tantos, pero en 49 encuentros.

“Quiero verte siempre feliz, creciendo y alcanzando todo lo que deseas. Estoy muy agradecida de tenerte a mi lado y por todo lo que hemos construido juntos. Que vengan muchos momentos especiales y sueños cumplidos”, escribió Juliana Peixoto, esposa de Vargas.

A los 37 años Eduardo Vargas vive uno de sus mejores momentos a nivel de clubes, más allá de que los resultados de Universidad de Chile en esta temporada no han sido los esperados. Turboman registra números al nivel de la campaña 2011, también en el Bulla, que es sin dudas, su lugar en el mundo.