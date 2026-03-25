Santiago Wanderers es una fiesta sin fin gracias a la conquista de la Copa Libertadores Sub 20. Moisés Villarroel es uno de los más contentos gracias a su hijo Cristóbal.

Los Caturros lograron una hazaña al quedarse con el trofeo continental, imponiéndose ni más ni menos que a Flamengo en la gran final. Toda esta generación tiene bastante ilusionados a los hinchas porteños. Uno de ellos es un histórico.

Moisés Villarroel saca pecho

Una de las figuras de Santiago Wanderers Sub 20 es Cristóbal Villarroel, hijo del histórico Moisés. Incluso, recientemente fue llamado a la selección chilena juvenil, algo que lo tiene en las nubes luego de días tan intensos y alegres.

“Estoy contentísimo. Es un logro que era inimaginable el día que viajamos, pero lo decíamos, imaginábamos volver con la Copa en el avión y así fue. Es un sueño cumplido y más con este club hermoso”, indicó Cristóbal a Radio ADN.

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Quien tampoco está a ajeno a todo esto es Moisés Villarroel. Formado e ídolo de Santiago Wanderers, multicampeón con Colo Colo y mundialista con la selección chilena en Francia 1998, está feliz con lo hecho por Cristóbal y también Martín, su hijo mayor quien ya es un habitual en el primer equipo caturro.

“Es muy importante, primero que todo, para nuestra familia. Hoy día la felicidad es de ellos. Hace un tiempo atrás fue de Martín, subiendo a Primera con Cobreloa y La Serena, también cuando debutó acá con Santiago Wanderers”, celebró Villarroel padre.

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Villarroel es historia pura en Santiago Wanderers. Imagen: Photosport

“Muy orgulloso por ver que mis hijos sigan el mismo camino y más aún que hayan podido debutar en Santiago Wanderers, en el club de sus amores y de toda la familia. Lo más importante es que ellos sean felices donde estén. Nosotros siempre vamos a estar para apoyarlos”, cerró la leyenda de Santiago Wanderers, quien ve cómo sus herederos siguen sus pasos en el puerto.