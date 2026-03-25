Siguen las celebraciones al tremendo título de la Copa Libertadores Sub 20 conseguida por Santiago Wanderers, quienes ahora fueron al Congreso para ser homenajeados por las autoridades nacionales.

Pero fue en el ingreso al recinto en Valparaíso donde la delegación del cuarto Porteño se encontró con el ministro de Hacienda, Jorque Quiroz, quien se dio otro gustito con una fotografía del trofeo.

Justo en una de sus semanas más complicadas por el aumento de las bencinas que comienza a correr desde el jueves, el dueño de la cartera ministerial se inmortalizó como campeón.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz con la Copa Libertadores sub 20 ganada por el plantel de Santiago Wanderers Sebastian Cisternas/Aton Chile

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Que dure la bencina: Wanderers sigue en celebraciones

Santiago Wanderers fue hasta la Cámara de Diputados para recibir un homenaje de parte de todas las autoridades nacionales, luego de obtener la Copa Libertadores Sub 20.

Si bien con los hinchas fue el martes afuera del estadio Elías Figueroa de Valparaíso, esta jornada se han mantenido las celebraciones, esta vez en el Congreso Nacional.

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Para el jueves está agendada la visita a La Moneda, donde serán recibidos por el Presidente José Antonio Kast, de manera de poder ser felicitados por los hinchas en Santiago.

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