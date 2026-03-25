Siguen los festejos: Santiago Wanderers tendrá homenaje en La Moneda

Santiago Wanderers vivió una emocionante jornada de festejos en Valparaíso. Acompañado de sus familias, el equipo campeón de la Copa Libertadores Sub 20 llegó este martes al Estadio Elías Figueroa para celebrar.

Lamentablemente, restricciones de seguridad impidieron que el público fuera parte del homenaje dentro del estadio, pero los jugadores pudieron compartir con parte de la gente que igual llegó a las afueras del recinto de Playa Ancha.

El delegado presidencial Manuel Millones, el gobernador Rodrigo Mundaca, la alcaldesa Camila Nieto y la ministra del Deporte, Natalia Duco, se hicieron parte de la recepción a los jugadores y cuerpo técnico campeones.

Fue la ministra Duco quien extendió una visita a los jugadores al Palacio de La Moneda. El plantel campeón visitará la casa de gobierno este jueves 26 de marzo para recibir un homenaje.

Santiago Wanderers ya celebró en Valparaíso: ahora visitarán La Moneda | Photosport

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Nuevo homenaje para Santiago Wanderers, campeón de la Copa Libertadores Sub 20

Por su lado, la ministra del Deporte aseguró que se agendará un partido de celebración, donde Santiago Wanderers enfrentaría a la Roja Sub 20 que dirige Sebastián Miranda. Debería ser en abril en Valparaíso.

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“Es una oportunidad para que los hinchas de Wanderers puedan venir a disfrutar en este estadio (…) Es un un momento lindo para seguir viendo deporte, alegría, seguir celebrando y seguir entregando cultura deportiva para Chile”, declaró Natalia Duco desde el Elías Figueroa.