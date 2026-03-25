La Copa Libertadores Sub 20 que obtuvo Santiago Wanderers en Ecuador, histórica para el fútbol chileno, no solo trajo reconocimiento a nivel nacional, pues en el extranjero ya posan sus ojos en múltiples figuras del cuadro porteño.

De hecho, más de 80 scouts de todo el mundo asistieron hasta Quito para seguir a los futbolistas del mañana durante el certamen continental, y al menos cinco jugadores “caturros” están en la mira de veedores y equipos internacionales, según reportó La Tercera.

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Las cinco figuras de Wanderers Sub 20 que partirán al extranjero

Como era esperable, quien comanda la lista es el delantero Christian Silva, que a sus 18 años no sólo fue el máximo goleador del torneo con cuatro tantos, además fue electo por la Conmebol como el Jugador Más Valioso de la Libertadores Sub 20.

Luego aparece el arquero Fabiano Avello, que jugó la totalidad de los encuentros en el certamen y que sólo recibió cinco goles durante la campaña de Wanderers. Junto a él aparece Cristopher Valenzuela, lateral derecho con presencia habitual en selecciones juveniles.

Y después aparecen dos nombres claves. Uno, el volante Lucas Avendaño, el capitán porteño que ya tiene presencias en el Primer Equipo. Dos, el delantero Ignacio Flores, autor del penal que les dio la Libertadores y acaba de ser convocado a La Roja Sub 20.

Pero el matutino advierte que hay otros dos futbolistas de Wanderers en carpeta, y que forman parte del proceso de Selección con Sebastián Miranda. Ahí se encuentran el volante Cristóbal Villarroel, hijo del mítico Moisés Villarroel, y el atacante Vicente Vargas.

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En síntesis

Más de 80 scouts mundiales siguen a las figuras de Santiago Wanderers tras la Libertadores Sub 20.

tras la Libertadores Sub 20. Christian Silva , MVP del torneo, lidera el interés extranjero por el goleador del “Decano”.

, MVP del torneo, lidera el interés extranjero por el goleador del “Decano”. Figuras como Fabiano Avello, Lucas Avendaño e Ignacio Flores están en la mira de clubes internacionales.

¿Cuándo juega el “Decano”?

Por la sexta jornada en Primera B, Santiago Wanderers visitará a Deportes Puerto Montt en el Estadio Chinquihue, este domingo 28 de marzo desde las 18:00 horas.

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